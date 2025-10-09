La pasión por el baloncesto volvió a apoderarse de la cancha en una jornada más de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA, donde los equipos de las distintas divisiones ofrecieron encuentros vibrantes y resultados que siguen moviendo las posiciones en las tablas generales. Vaqueros y Capitanes fueron equipos que lideraron en esta jornada del 5 de octubre.

Capitanes son nuevos líderes en su división

Uno de los duelos más intensos de la jornada se vivió en la Segunda División A, donde Vaqueros y Carmelitos protagonizaron un enfrentamiento que debió definirse en tiempos extra. Con una diferencia final de 9 puntos, los Vaqueros lograron inclinar la balanza a su favor. Mientras que Certified Hoopers, que hasta hace poco lideraba la tabla, cayó hasta la séptima posición, cediendo la cima al equipo Capitanes que aprovecharon el tropiezo de sus rivales para escalar tras su victoria ante We Dem 1S por 51 a 49.

En la Primera División, la competencia no se queda atrás. Rebeldes y Gauchos continúan firmes en la cima de la tabla, ambos con la misma cantidad de puntos. En esta jornada, Gauchos venció con autoridad a Alacranes por 68 a 51, mientras que Rebeldes hizo lo propio ante Los Domis, con marcador de 60 a 47.

La Segunda División B también tuvo sus momentos destacados. Jaguares, que venía invicto, sufrió su primera derrota de la temporada ante Soles, en un duelo que se definió por apenas un punto (56-55). Por su parte, Panthom Hoopers logró una importante victoria frente a un sólido Puebla, imponiéndose por solo dos puntos (52-50).

Más resultados de la Liga CIBA

Primera División: Alacranes 51 - Gauchos 68

Avengers 50 - Caballeros 35

Renegados 66 - Rhinos 62

Rebeldes 60 - Los Domis 47

Segunda División A: Hidalguenses 43 - Viramontes 52

Hidalguenses 46 - RD Wolwes 42

Certified Hoopers 37 - RD Wolwes 74

Carmelitos 48 - Vaqueros 57

Certified Hoopers 54 - We Dem 1S 68

Capitanes 51 - We Dem 1S 49

Montros 47 - Tune Squad 34

La Familia 41 - Tune Squad 46

VZLA 41 - Biscucuy City 39

Segunda Divsión B: Los centauros 71 - Olas de la Costa 38

Panthom Hoopers 52 - Puebla 50

Soles 56 - Jaguares 55

Los Muchachones 51 - Raza Unida 79

150 DMRT 59 - San Miguel 38

Guatemala 28 - San Juan 38

Monstars 61 - Guerreros 52

