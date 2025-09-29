Una nueva jornada de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA se llevó a cabo este domingo 28 de septiembre. Y uno de los resultados más destacados es el liderazgo que han mantenido los equipos Rebeldes y Gauchos.

Rebeldes y Gauchos imparables

En Primera división, Rebeldes logró una nueva victoria que les permite mantenerse en la cima de la tabla con una racha perfecta de 4 victorias consecutivas. El equipo continúa mostrando un juego sólido y disciplinado, lo que les ha permitido destacarse desde el inicio de la temporada. Gauchos no se queda atrás, también alcanzando su cuarta victoria consecutiva, posicionándose como el otro gran contendiente al título de la temporada.

Por su parte, Segunda división A ha sido testigo de la destacada actuación de Kings, quienes sumaron dos victorias. Mientras que Montros logró una victoria aplastante ante Carmelitos, quienes venían con una gran racha de victorias, pero no pudieron ante el poderío de su rival.

En segunda división B, Monstars logró su segunda victoria de la temporada, mientras que Jaguares sigue imparable, venciendo este 28 de septiembre a Panthom Hoopers por 62-44, a pesar de ser este un equipo con mucho talento.

Más resultados de la Liga CIBA

Primera división:

Aces 48 - Renegados 50

Rebeldes 60 - Rhinos 52

Alacranes 58 - Avengers 37

Caballeros 47 - Gauchos 61

Caballeros 47 - Los Domis 54

Segunda división A:

Kings 61 - Viramontes 47

Kings 57 - Bluemoon 42

Capitanes 53 - Bluemoon 40

Vaqueros 49 - La Familia 41

Venezuela 41 - La Familia 48

Tune Squad 35 - Biscucuy City 29

Tune Squad 38 - RD Wolwes 56

Carmelitos 33 - Montros 46

Segunda División B:

Los Muchachones 36 - Monstars 39

Raza Unida 60 - San Miguel 52

Panthom Hoopers 44 - Jaguares 62

Raza Unida 63 - Guatemala 29

Puebla 51 - Soles 38

San Juan 43 - Los Centauros 49

Guerreros 42 - Olas de la Costa 48

