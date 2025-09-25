El pasado domingo 21 de septiembre se disputó una nueva jornada de la temporada de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA. Los equipos de la parte alta de la tabla siguen destacando, mientras que los resultados en las divisiones inferiores mantuvieron la competencia intensa y reñida. Conozca los resultados más recientes.

La competencia sigue apretada en todas las categorías

La Primera División sigue siendo testigo de un gran nivel competitivo, y uno de los equipos que más ha destacado es Rhinos, que, en su encuentro contra Caballeros, logró una victoria sólida por 72-61. Ya en su último encuentro, el 14 de septiembre, Rhinos había aplastado a Los Domis con un impresionante 69-42, mostrando su poderío en la cancha.

Otro de los resultados importantes de esta jornada fue la victoria de Rebeldes ante los campeones defensores, Avengers. Se impusieron con un marcador de 56-47.

En Segunda División A, Carmelitos continúa con su arrolladora racha, venciendo por 44-40 a RD Wolwes en un encuentro que se definió por la mínima diferencia. Esta victoria sigue la senda de triunfos de Carmelitos, quienes ya se habían destacado en la jornada anterior del 14 de septiembre, donde lograron un convincente 48-32 contra La Familia.

Sin embargo, el partido que dejó a todos los aficionados al borde de sus asientos fue el enfrentamiento entre Biscucuy City y Viramontes. A pesar de que Viramontes dominaba el marcador por más de 16 puntos en el primer tiempo, Biscucuy City no se dio por vencido y, tras una épica remontada, logró forzar dos tiempos extra. En el segundo extra, Biscucuy City terminó imponiéndose por un ajustado 64-63, demostrando el verdadero espíritu de lucha y perseverancia.

La Segunda División B también sigue demostrando que hay equipos con mucho potencial, como los Jaguares, que se mantienen invictos tras su victoria ante Monstars 52-48, anteriormente habían vencido a San Juan con un aplastante 65-27. Luego, se enfrentaron a 150 DMRT y lograron una victoria por 35-33, manteniendo su primer lugar en la tabla y confirmando su dominio en la liga.

Más resultados de la Liga CIBA

Primera división:

Avengers 47 - Rebeldes 56

Alacranes 76 - Los Domis 57

Rhinos 72 - Caballeros 61

Aces 55 - Los Domis 63

Renegados 46 - Gauchos 67

Segunda División A:

Hidalguenses 52 - Vaqueros 43

Capitanes 52 - Certified Hoopers 59

Hidalguenses 48 - La Familia 36

We Dem 1S 47 - Montros 42

We Dem 1S 62 - VZLA 36

RD Wolwes 40 - Carmelitos 44

Biscucuy City 64 - Viramontes 63

Segunda División B: