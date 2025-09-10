Este domingo 7 de septiembre, la temporada de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA, dio inicio con gran entusiasmo, y con un total de 36 equipos registrados. Este año, la Segunda División A destaca con una participación aún más amplia, con 15 equipos en busca de ascender a la categoría superior, mientras que la Primera División no se queda atrás, mostrando intensos encuentros que mantienen a los aficionados al borde de sus asientos.

Primeros encuentros de la temporada

En Primera División, uno de los encuentros más destacados fue la victoria de Gauchos frente a Rhinos, donde los gauchos impusieron su superioridad con una ventaja de 8 puntos, un marcador final de 58-50 que dejó en claro el dominio de los primeros.

Por su parte, el equipo Rebeldes también brilló en su encuentro contra Renegados, lograron una victoria aplastante con un marcador final de 76-52.

La Segunda División A ha sido otro de los grandes focos de atención. Carmelitos, tras un largo período fuera de las canchas, regresó con una gran dosis de energía y garra, venciendo a Viramontes por un ajustado 62-53. Además, se enfrentaron a Certified Hoopers, donde perdieron solo por 5 puntos de diferencia, cediendo al final con un marcador de 55-60.

En la Segunda División B, el equipo 150 DMRT se lució ante los subcampeones, Soles con una impresionante victoria por 62-32.

Más resultados recientes

Primera División:

Aces 50 - Caballeros 54

Los Domis 44 - Avengers 54

Segunda División A:

Montros 28 - Hidalguenses 42

Bluemoon 39 - Hidalguenses 38

VZLA 37 - Capitanes 65

Vaqueros 43 - Biscucuy City 38

Segunda División B:

Monstars 46 - Jaguares 53

San Miguel 38 - San Juan 46

Puebla 36 - Guatemala 34

Panthom Hoopers 54 - Los Centauros 45

Los Muchachones 40 - Guerreros 42

