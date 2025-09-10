Esta semana en Charlotte, La Noticia te invita a disfrutar de eventos únicos para aprender desde casa o en clases presenciales sobre negocios, el mercado laboral, finanzas personales, computación, inglés y servicio comunitario para latinos. Infórmate, participa o comparte con tus amigos y familiares interesados.
Sesión: Certificaciones del NCDOT para tu Negocio
En este taller virtual gratuito ofrecido por el Centro de Negocios para Mujeres de Charlotte, aprenderás los pasos para aplicar a las certificaciones DBE, SBE y SPSF que ofrece el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT), y te enseñarán cómo estas pueden ayudarte a hacer crecer tu negocio. El taller incluye una guía sobre quiénes califican, cómo aplicar, diferentes tipos de certificaciones, entre otros temas.
- Fecha: jueves 11 de septiembre
- Hora: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Virtual
- Regístrese en el siguiente enlace.
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 11 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Taller: bienestar financiero
Descubra estrategias inteligentes para manejar su dinero, reducir deudas y tomar decisiones seguras, a través de este taller impartido por TDBank en colaboración con Embrace All Latino Voices.
- Fecha: sábado 13 de septiembre
- Hora: 1:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Lugar: Embrace All Latino Voices
- Dirección: 7508 E Independence Blvd, Suite 101, Charlotte, NC 28227
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Taller: introducción de conceptos básicos de computación
Aprende a utilizar el teclado, el ratón y obtenga información básica de términos y conceptos de informática con una clase orientada para personas sin o con poca experiencia en computación. La presentación incluirá subtítulos en español para quienes lo requieran.
- Fecha: sábado 13 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Taller: Introducción a Microsoft Word
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación.
- Fecha: sábado 13 de septiembre
- Hora: de 10:00 a.m. a 11:15 a.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Costo: gratis
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Programa gratuito de intercambio de idiomas para adultos
La biblioteca de Charlotte South Boulevard finaliza ofrece un programa gratuito de intercambio de idiomas bilingües para adultos. Este está dirigido a hablantes de español que buscan practicar su inglés y viceversa.
- Fecha: sábado 13 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace
Programa para líderes latinos de fundaciones
Se trata de un programa gratuito y comunitario organizado por Velez Strategies y United Way of Greater Charlotte, dirigido a líderes locales que buscan fortalecer y hacer crecer organizaciones sin fines de lucro. El programa, de seis semanas, ofrece herramientas clave para crear una base sólida que permita a las organizaciones hispanas aplicar a fondos y lograr sostenibilidad a largo plazo.
- Fecha: cada dos martes hasta el 25 de noviembre (primera sesión el 16 de septiembre)
- Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: United Way of Greater Charlotte
- Dirección: 601 E 5th St, Charlotte, NC 28202
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Seminario para recibir orientación sobre su negocio
Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización le puede proveer asistencia para comenzar o expandir su negocio.
- Fecha: miércoles 17 de septiembre
- Hora: 10:00 p.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: En línea
- Inscríbete en el siguiente enlace.