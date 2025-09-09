En los próximos días, en Charlotte se llevarán a cabo diversos eventos gratuitos y de gran valor que estarán disponibles para quienes buscan apoyo en áreas como salud, educación, inmigración y más. Desde distribuciones de alimentos para familias locales hasta talleres de orientación sobre inmigración, pasando por recursos para padres, estudiantes y nuevos inmigrantes.

Comunidad

Evento de contratación de CMS Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) organiza diversos eventos de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más. Fecha : miércoles 10 de septiembre

: miércoles 10 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Steele Creek

: Steele Creek Dirección: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273

Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia ​​Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, la Oficina de Control y Cuidado de Animales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ofrece una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa. Fecha : sábado 13 de septiembre

: sábado 13 de septiembre Hora : 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

: 8:00 a.m. a 10:45 a.m. Lugar : CMPD Animal Care & Control

: CMPD Animal Care & Control Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217

Adopta a un amigo peludo con la policía de Charlotte Los refugios de animales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llenos, por eso invitan a la comunidad a adoptar a una mascota. Las adopciones no tendrán ningún costo para quienes decidan realizar una donación al refugio. Los animales son entregados ya vacunados, con un microchip y esterilizados o castrados. Fecha : sábado 13 de septiembre

: sábado 13 de septiembre Hora : 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Piedmont Social House Lawn

: Piedmont Social House Lawn Dirección: 2135 Ayrsley Town Blvd STE C, Charlotte, NC 28273

Next Gen: campamento de liderazgo latino Acompaña a El Puente Hispano en un programa diseñado para ayudar a los estudiantes latinos de secundaria a fortalecer sus habilidades de liderazgo. Los talleres están dirigidos a padres interesados en apoyar a sus hijos con su adaptación a la comunidad. Incluye desayuno y almuerzo y una tarjeta de regalo de $50. Fecha : sábado 13 de septiembre

: sábado 13 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : El Puente Hispano

: El Puente Hispano Dirección : 335 Ann Street NW. Concord, NC 28025

: 335 Ann Street NW. Concord, NC 28025 Inscripción llamando al 980-389-0615.

Sesión: conoce tus derechos y prepara un plan de emergencia La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus. Fecha : lunes 15 de septiembre

: lunes 15 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.

Comida gratis en Charlotte Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 16 de septiembre

: martes 16 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m Lugar : Sugar Creek Library

: Sugar Creek Library Dirección: 4045 N Tryon St suite a, Charlotte, NC 28206

Evento de revisión de sillas de auto para niños El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg invita a las familias a un evento gratuito de revisión de sillas de auto para niños, enfocado en la seguridad infantil y la educación vial, especialmente dentro de la comunidad latina. Técnicos certificados estarán presentes para inspeccionar las sillas de auto, mostrar cómo instalarlas correctamente y brindar educación práctica en inglés y español. Fecha : miércoles 17 de septiembre

: miércoles 17 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Lugar : CMPD Freedom Division

: CMPD Freedom Division Dirección : 4150 Wilkinson Blvd, Charlotte, NC 28208

: 4150 Wilkinson Blvd, Charlotte, NC 28208 Costo: gratis

Salud y bienestar

Clases de estiramiento Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estan llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : miércoles 10 y 17 de septiembre

: miércoles 10 y 17 de septiembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104 Fecha : jueves 11 de septiembre

: jueves 11 de septiembre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210 Fecha : sábado 13 de septiembre

: sábado 13 de septiembre Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Freedom Park

: Freedom Park Dirección: 1516 Princeton Ave, Charlotte, NC 28209

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 10 y 17 de septiembre

: miércoles 10 y 17 de septiembre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Feria de Salud de Cabarrus El Departamento de Servicios Sociales del Condado de Cabarrus organizará su tercera feria de salud de 2025. Este evento gratuito está dirigido para niños e incluirá almuerzo, ropa infantil gratis, libros, mantas, obsequios, donación de alimentos, información sobre recursos de salud, exámenes médicos gratuitos, vacunas contra la gripe y material educativo. Fecha : viernes 12 de septiembre

: viernes 12 de septiembre Hora : 11:00 a.m. a 3::00 p.m.

: 11:00 a.m. a 3::00 p.m. Lugar : Bethel Baptist Church Ministries

: Bethel Baptist Church Ministries Dirección : 2474 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083

: 2474 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083 Observación: Para pedir cita para la vacuna, debe enviar un mensaje de texto con la palabra FLU al 66879.

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión es: Fecha : lunes 15 de septiembre

: lunes 15 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 2:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:30 p.m. Lugar : Independence Regional Library

: Independence Regional Library Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212