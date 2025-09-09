En los próximos días, en Charlotte se llevarán a cabo diversos eventos gratuitos y de gran valor que estarán disponibles para quienes buscan apoyo en áreas como salud, educación, inmigración y más. Desde distribuciones de alimentos para familias locales hasta talleres de orientación sobre inmigración, pasando por recursos para padres, estudiantes y nuevos inmigrantes.
Comunidad
Evento de contratación de CMS
Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) organiza diversos eventos de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más.
- Fecha: miércoles 10 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Steele Creek
- Dirección: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273
Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia
Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, la Oficina de Control y Cuidado de Animales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ofrece una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa.
- Fecha: sábado 13 de septiembre
- Hora: 8:00 a.m. a 10:45 a.m.
- Lugar: CMPD Animal Care & Control
- Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217
Adopta a un amigo peludo con la policía de Charlotte
Los refugios de animales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llenos, por eso invitan a la comunidad a adoptar a una mascota. Las adopciones no tendrán ningún costo para quienes decidan realizar una donación al refugio. Los animales son entregados ya vacunados, con un microchip y esterilizados o castrados.
- Fecha: sábado 13 de septiembre
- Hora: 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Piedmont Social House Lawn
- Dirección: 2135 Ayrsley Town Blvd STE C, Charlotte, NC 28273
Next Gen: campamento de liderazgo latino
Acompaña a El Puente Hispano en un programa diseñado para ayudar a los estudiantes latinos de secundaria a fortalecer sus habilidades de liderazgo. Los talleres están dirigidos a padres interesados en apoyar a sus hijos con su adaptación a la comunidad. Incluye desayuno y almuerzo y una tarjeta de regalo de $50.
- Fecha: sábado 13 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: El Puente Hispano
- Dirección: 335 Ann Street NW. Concord, NC 28025
- Inscripción llamando al 980-389-0615.
Sesión: conoce tus derechos y prepara un plan de emergencia
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus.
- Fecha: lunes 15 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.
Comida gratis en Charlotte
Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 16 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 N Tryon St suite a, Charlotte, NC 28206
Evento de revisión de sillas de auto para niños
El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg invita a las familias a un evento gratuito de revisión de sillas de auto para niños, enfocado en la seguridad infantil y la educación vial, especialmente dentro de la comunidad latina. Técnicos certificados estarán presentes para inspeccionar las sillas de auto, mostrar cómo instalarlas correctamente y brindar educación práctica en inglés y español.
- Fecha: miércoles 17 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Lugar: CMPD Freedom Division
- Dirección: 4150 Wilkinson Blvd, Charlotte, NC 28208
- Costo: gratis
Salud y bienestar
Clases de estiramiento
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estan llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: miércoles 10 y 17 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104
- Fecha: jueves 11 de septiembre
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
- Fecha: sábado 13 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Freedom Park
- Dirección: 1516 Princeton Ave, Charlotte, NC 28209
Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú
El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales.
- Fecha: miércoles 10 y 17 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis
Feria de Salud de Cabarrus
El Departamento de Servicios Sociales del Condado de Cabarrus organizará su tercera feria de salud de 2025. Este evento gratuito está dirigido para niños e incluirá almuerzo, ropa infantil gratis, libros, mantas, obsequios, donación de alimentos, información sobre recursos de salud, exámenes médicos gratuitos, vacunas contra la gripe y material educativo.
- Fecha: viernes 12 de septiembre
- Hora: 11:00 a.m. a 3::00 p.m.
- Lugar: Bethel Baptist Church Ministries
- Dirección: 2474 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083
- Observación: Para pedir cita para la vacuna, debe enviar un mensaje de texto con la palabra FLU al 66879.
Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión es:
- Fecha: lunes 15 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:30 p.m.
- Lugar: Independence Regional Library
- Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212
Taller de resiliencia en español
El equipo de Vente Charlotte, Carolina del Norte, invita a la comunidad a un espacio que busca fortalecer la resiliencia de los latinos frente a los desafíos actuales a través de testimonios de personajes invitados.
- Fecha: miércoles 17 de septiembre
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace