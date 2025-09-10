En una de las contiendas electorales más importantes de las elecciones primarias municipales del 9 de septiembre, la actual concejal por el Distrito 5 de Charlotte, Marjorie Molina, fue derrotada por el candidato Juan Diego “JD” Mazuera Arias, según datos preliminares, no oficiales. De esta manera, Mazuera Arias sería el primer latino en el Concejo de la Ciudad de Charlotte.

Hasta el cierre de la edición, y con la contabilización del 100 % de los precintos electorales, JD Mazuera Arias obtuvo 3,012 votos (50.31 %). Mientras que Molina obtuvo 2,975 votos (49.69 %), según datos preliminares de la Junta Electoral de Carolina del Norte. Una diferencia de solo 37 votos.

Debido a que en el Distrito 5 no hay un candidato republicano para las elecciones generales de noviembre, el demócrata JD Mazuera Arias, prácticamente, fue electo.

Elecciones primarias con ausentismo

Las elecciones primarias municipales de Mecklenburg se caracterizaron por un pronunciado ausentismo de votantes.

Durante el período del voto anticipado, hasta el sábado 6 de septiembre, en general solo 13,985 personas votaron en las primarias del condado de Mecklenburg (excluyendo las papeletas canceladas). De esta cifra, 315 fueron votantes latinos, lo que representa el 2.3 % del total de votos emitidos en este lapso. Estos datos fueron dados a conocer por Lennin Caro, director de Camino Research Institute.

Todavía hay que esperar por el conteo oficial de los votos con las elecciones primarias del 9 de septiembre.

Propuestas de JD Mazuera Arias

El nuevo concejal aseguró que en su plan de acción debe abordar la necesidad de ayudar a la comunidad inmigrante. Busca que se sientan bienvenidos y seguras en Charlotte.

“Me ha decepcionado profundamente el Consejo de la Ciudad por estar muy callados con respecto a lo que está sucediendo en nuestras comunidades… Hubo un padre que fue detenido afuera de una de nuestras escuelas, y no se dijo nada. El Concejo de la Ciudad no tiene jurisdicción sobre la presencia de ICE o la ejecución de la inmigración, pero siguen siendo nuestras personas. Nuestros vecinos y se le debería hacer saber a ellos que tienen una ciudad, un liderazgo y representación en quien puede confiar”.

Además, el latino propuso la creación de una nueva Oficina de Integración e Inclusión de Inmigrantes en Charlotte, para dar apoyo a esta comunidad.