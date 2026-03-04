En marzo, Charlotte ofrece actividades gratuitas para mejorar tu bienestar físico y mental. Disfruta de clases de estiramiento, baile, música terapéutica y más. Llega hasta el final para conocer todos los eventos que te trae La Noticia.
Clases de estiramiento y fuerza
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público.
- Fecha: jueves 5 de marzo
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
- Fecha: sábado 7 de marzo
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Renacer a través de la música
El grupo comunitario Renacer invita a un evento gratuito en el cual la cantante terapéutica Ana Lucía Divins guiará a los participantes en una exploración a través de sonidos y música en vivo para sanar. Lleva tu esterilla de yoga, una cobija y un cojín y participa en esta actividad.
- Fecha: jueves 5 de marzo
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Pineville Library
- Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134
- Costo: Gratis
- Fecha: sábado 7 de marzo
- Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Matthews Library
- Dirección: 230 Matthews Station St, Matthews, NC 28105
- Costo: Gratis
Guateke Sessions
En este evento, la Casa de la Cultura estará celebrando y enseñando ritmos latinos. En ellos participarán talentosos bailarines latinos representando las danzas de los siguientes países: México (danza folklórica), Puerto Rico (bomba y plena), Perú (festejo y marinera), Venezuela (tambores) y Haití.
- Fecha: 7 de marzo
- Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
Evento: Transforma tus hábitos, cuerpo y mente
El Centro de Bienestar Familiar de la Coalición Latinoamericana estará ofreciendo durante los sábados de marzo, abril y mayo una actividad de bienestar guiada. Se tratarán temas como nutrición, técnicas de relajación y ejercicios físicos.
- Fecha: sábado 7 de marzo
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.
Clase de danza afro-brasileña
Bloques Culturales del Consejo de Artes y Ciencias de Charlotte Mecklneburg y Charlotte Balllet invitan a la comunidad, de todas las edades y niveles, a unirse a su agenda de clases de baile gratis entre semana.
- Fecha: lunes 9 de marzo
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Ivory/Baker Recreation Center
- Dirección: 1920 Stroud Park Ct, Charlotte, NC 28206