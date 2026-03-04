Translate with AI to
En marzo, Charlotte ofrece actividades gratuitas para mejorar tu bienestar físico y mental. Disfruta de clases de estiramiento, baile, música terapéutica y más. Llega hasta el final para conocer todos los eventos que te trae La Noticia.

Clases de estiramiento y fuerza

Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público.

  • Fecha: jueves 5 de marzo
  • Hora: 5:30 p.m. 
  • Lugar: St Andrew's United Methodist
  • Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
  • Fecha: sábado 7 de marzo
  • Hora: 10:00 a.m.
  • Lugar: Coalición Latinoamericana
  • Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Renacer a través de la música

El grupo comunitario Renacer invita a un evento gratuito en el cual la cantante terapéutica Ana Lucía Divins guiará a los participantes en una exploración a través de sonidos y música en vivo para sanar. Lleva tu esterilla de yoga, una cobija y un cojín y participa en esta actividad.

  • Fecha: jueves 5 de marzo
  • Hora: 6:00 p.m. 
  • Lugar: Pineville Library
  • Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134
  • Costo: Gratis
  • Fecha: sábado 7 de marzo
  • Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
  • Lugar: Matthews Library
  • Dirección: 230 Matthews Station St, Matthews, NC 28105
  • Costo: Gratis

Guateke Sessions 

En este evento, la Casa de la Cultura estará celebrando y enseñando ritmos latinos. En ellos participarán talentosos bailarines latinos representando las danzas de los siguientes países: México (danza folklórica), Puerto Rico (bomba y plena), Perú (festejo y marinera), Venezuela (tambores) y Haití.

  • Fecha: 7 de marzo
  • Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
  • Lugar: South Boulevard Library
  • Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

Evento: Transforma tus hábitos, cuerpo y mente

El Centro de Bienestar Familiar de la Coalición Latinoamericana estará ofreciendo durante los sábados de marzo, abril y mayo una actividad de bienestar guiada. Se tratarán temas como nutrición, técnicas de relajación y ejercicios físicos.

  • Fecha: sábado 7 de marzo
  • Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Lugar: Coalición Latinoamericana
  • Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
  • Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.

Clase de danza afro-brasileña

Bloques Culturales del Consejo de Artes y Ciencias de Charlotte Mecklneburg y Charlotte  Balllet invitan a la comunidad, de todas las edades y niveles, a unirse a su agenda de clases de baile gratis entre semana. 

  • Fecha: lunes 9 de marzo
  • Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
  • Lugar: Ivory/Baker Recreation Center
  • Dirección: 1920 Stroud Park Ct, Charlotte, NC 28206

