En marzo, Charlotte ofrece actividades gratuitas para mejorar tu bienestar físico y mental. Disfruta de clases de estiramiento, baile, música terapéutica y más. Llega hasta el final para conocer todos los eventos que te trae La Noticia.

Clases de estiramiento y fuerza Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público. Fecha : jueves 5 de marzo

: jueves 5 de marzo Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210 Fecha : sábado 7 de marzo

: sábado 7 de marzo Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Renacer a través de la música El grupo comunitario Renacer invita a un evento gratuito en el cual la cantante terapéutica Ana Lucía Divins guiará a los participantes en una exploración a través de sonidos y música en vivo para sanar. Lleva tu esterilla de yoga, una cobija y un cojín y participa en esta actividad. Fecha : jueves 5 de marzo

: jueves 5 de marzo Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Pineville Library

: Pineville Library Dirección : 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134

: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134 Costo: Gratis Fecha : sábado 7 de marzo

: sábado 7 de marzo Hora : 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : Matthews Library

: Matthews Library Dirección : 230 Matthews Station St, Matthews, NC 28105

: 230 Matthews Station St, Matthews, NC 28105 Costo: Gratis

Guateke Sessions En este evento, la Casa de la Cultura estará celebrando y enseñando ritmos latinos. En ellos participarán talentosos bailarines latinos representando las danzas de los siguientes países: México (danza folklórica), Puerto Rico (bomba y plena), Perú (festejo y marinera), Venezuela (tambores) y Haití. Fecha : 7 de marzo

: 7 de marzo Hora : 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

Evento: Transforma tus hábitos, cuerpo y mente El Centro de Bienestar Familiar de la Coalición Latinoamericana estará ofreciendo durante los sábados de marzo, abril y mayo una actividad de bienestar guiada. Se tratarán temas como nutrición, técnicas de relajación y ejercicios físicos. Fecha : sábado 7 de marzo

: sábado 7 de marzo Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.

Clase de danza afro-brasileña Bloques Culturales del Consejo de Artes y Ciencias de Charlotte Mecklneburg y Charlotte Balllet invitan a la comunidad, de todas las edades y niveles, a unirse a su agenda de clases de baile gratis entre semana. Fecha : lunes 9 de marzo

: lunes 9 de marzo Hora : 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Ivory/Baker Recreation Center

: Ivory/Baker Recreation Center Dirección: 1920 Stroud Park Ct, Charlotte, NC 28206

