El grupo musical Criss Cross Mangosauce programó un nuevo ciclo de eventos gratuitos en Charlotte. Estos forman parte de su iniciativa “Pueblos”, la cual busca compartir y rescatar la memoria popular del folklore latinoamericano y llevar a los más pequeños las canciones que cantaron y bailaron sus padres y abuelos latinos.

“Invitamos a todas las familias que tienen niños y que quieran revivir su infancia y pasar esa tradición de juegos, de canciones, a sus hijos para que vengan a este concierto en donde habrá cuentos, canciones, coreografías, guitarristas y más. Será una experiencia inolvidable que van a disfrutar tanto los niños como los padres, especialmente aquellos que vivimos en Latinoamérica y tuvimos la oportunidad de jugar y de cantar esos juegos que ya se nos están olvidando”, contó la fundadora de Criss Cross Mangosauce, Irania Macías Patterson a La Noticia.

Conciertos para conocer la infancia en Latinoamérica

De acuerdo con Macías Patterson estos eventos gracias a Bloques Culturales del Consejo de Artes y Ciencias de la ciudad, en donde participan artistas locales. Y en esta oportunidad invitan a los niños a explorar y disfrutar la infancia latina.

“Hemos hecho una compilación de canciones, historias y rimas sobre el folklore de Latinoamérica. Cada espectáculo va a ser diferente, pero habrá una representación de lo que son las tradiciones infantiles latinas. Nosotros tenemos un repertorio de más de 200 canciones, fábulas, cuentos y juegos que iremos adaptando según el público, la edad de los niños y las peticiones de los papás", añadió.

¿Cuándo y dónde son los eventos?

Fechas : sábado 28 de febrero, 28 de marzo, 30 de mayo y 20 de junio

: sábado 28 de febrero, 28 de marzo, 30 de mayo y 20 de junio Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 100 E McDowell St, Matthews, NC 28105

Fechas : sábado 16 de mayo y 13 de junio

: sábado 16 de mayo y 13 de junio Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Lake Mist Apartments

: Lake Mist Apartments Dirección: 1120 Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217 Fechas : sábado 18 de abril

: sábado 18 de abril Hora : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. Lugar : Stumptown Park

: Stumptown Park Dirección: 120 S Trade St, Matthews, NC 28105

Para más información, pueden consultar a ccmangosauce@gmail.com.

Eventos que podrían interesarte: