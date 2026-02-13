Bloques Culturales del Consejo de Artes y Ciencias de Charlotte Mecklneburg y Charlotte Balllet invitan a la comunidad, de todas las edades y niveles, a unirse a su agenda de clases de baile gratis entre semana.
Estarán disponibles durante todo el 2026. Algunas son en persona, otras en línea e incluyen baile para adultos mayores, tambores africanos, habilidades variadas de danza, ballet de adultos y danza afro-brasileña.
Próximas clases de danza
1) Baile para todos los niveles
- Lugar: Marion Diehl Recreation Center o en línea
- Dirección: 2219 Tyvola Rd, Charlotte, NC 28210
- Día: todos los lunes hasta el 8 de junio y luego del 21 de septiembre al 7 de diciembre.
- Hora: 1:00 p.m. a 2:00 p.m
- Observación: entre el 3 y el 24 de agosto habrá clases solo en línea. Para recibir el enlace de la clase en línea debe enviar un correo a dmaine@charlotteballet.org.
2) Ballet para adultos mayores
- Lugar: Northern Regional Recreation Center
- Dirección: 18121 Old Statesville Rd, Cornelius, NC 28031
- Día: todos los lunes hasta el 7 de diciembre
- Hora: 3:15 p.m. a 4:15 p.m.
3) Danza afro-brasileña
- Lugar: Ivory/Baker Recreation Center
- Dirección: 1920 Stroud Park Ct, Charlotte, NC 28206
- Día: todos los lunes hasta el 18 de mayo y luego del 14 de septiembre al 7 de diciembre.
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
4) Danza para adultos mayores
- Lugar: Sugar Creek Recreation Center
- Dirección: 943 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213
- Día: todos los martes y jueves hasta el 10 de diciembre
- Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
5) Tambores africanos
- Lugar: West Charlotte Recreation Center
- Dirección: 2401 Kendall Dr, Charlotte, NC 28216
- Día: todos los jueves hasta el 26 de febrero. Luego del 2 de julio al 20 de agosto. Finalmente, del 1.° de octubre al 19 de noviembre.
- Hora: 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
Para más información sobre las clases de baile, enviar un correo a dmaine@charlotteballet.org o llamar a Deborah Maine al 704-414-2792.