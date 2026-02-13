Translate with AI to
Bloques Culturales del Consejo de Artes y Ciencias de Charlotte Mecklneburg y Charlotte  Balllet invitan a la comunidad, de todas las edades y niveles, a unirse a su agenda de clases de baile gratis entre semana

Estarán disponibles durante todo el 2026. Algunas son en persona, otras en línea e incluyen baile para adultos mayores, tambores africanos, habilidades variadas de danza, ballet de adultos y danza afro-brasileña.

Próximas clases de danza

1) Baile para todos los niveles 

  • Lugar: Marion Diehl Recreation Center o en línea
  • Dirección: 2219 Tyvola Rd, Charlotte, NC 28210
  • Día: todos los lunes hasta el 8 de junio  y luego del 21 de septiembre al 7 de diciembre.
  • Hora: 1:00 p.m. a 2:00 p.m
  • Observación: entre el 3 y el 24 de agosto habrá clases solo en línea. Para recibir el enlace de la clase en línea debe enviar un correo a dmaine@charlotteballet.org.

2) Ballet para adultos mayores

  • Lugar: Northern Regional Recreation Center
  • Dirección: 18121 Old Statesville Rd, Cornelius, NC 28031
  • Día: todos los lunes hasta el 7 de diciembre
  • Hora: 3:15 p.m. a 4:15 p.m.

3) Danza afro-brasileña

  • Lugar: Ivory/Baker Recreation Center
  • Dirección: 1920 Stroud Park Ct, Charlotte, NC 28206
  • Día: todos los lunes hasta el 18 de mayo  y luego del 14 de septiembre al 7 de diciembre.
  • Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

4) Danza para adultos mayores

  • Lugar: Sugar Creek Recreation Center
  • Dirección: 943 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213
  • Día: todos los martes y jueves hasta el 10 de diciembre
  • Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

5) Tambores africanos

  • Lugar: West Charlotte Recreation Center
  • Dirección: 2401 Kendall Dr, Charlotte, NC 28216
  • Día: todos los jueves hasta el 26 de febrero. Luego del 2 de julio al 20 de agosto.  Finalmente, del 1.° de octubre al 19 de noviembre.
  • Hora: 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

Para más información sobre las clases de baile, enviar un correo a dmaine@charlotteballet.org o llamar a Deborah Maine al 704-414-2792.

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.