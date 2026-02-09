Translate with AI to
El Afro Legacy Fest 2026, celebrado por tercer año consecutivo, llenó Charlotte de música, danza y reflexión de la diáspora afrolatina en eventos que reunieron a más de 1,300 personas. Organizado por la Casa de la Cultura, este festival gratuito contó con presentaciones de representantes de países con influencia afro como: Puerto Rico, Venezuela, Perú, Honduras,  Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Haití.

La Fiesta Afrolatina inició en el VAPA Center el 6 de febrero con presentaciones de calipso, tambor de Barlovento, parranda y más, todo acompañado por un DJ que ambientó la noche con ritmos festivos. Al día siguiente, el 7 de febrero, el Harvey B. Gantt Center for African-American Arts + Culture fue el escenario de talleres bailables, música en vivo y una exposición de arte. Allí asistieron más de 1,300 personas

El evento culminó el 8 de febrero con una significativa jornada en Historic Rosedale, un lugar lleno de historia, donde se honró a aquellos que perdieron la vida en la esclavitud.

Para disfrutar más de la herencia afrolatina, se llevarán a cabo los siguientes eventos.

Guateke Sessions 2026

Se trata de una serie de eventos en Charlotte en los cuales, durante los próximos cuatro meses, estarán celebrando y enseñando ritmos latinos. En ellos participarán talentosos bailarines latinos representando las danzas de los siguientes países: México (danza folklórica), Puerto Rico (bomba y plena), Perú (festejo y marinera), Venezuela (tambores) y Haití.

El propósito de los Guateke Sessions es dar a conocer la cultura a través de la música en vivo, ya sea cantando, con música, con percusión y con bailes. Entonces va a haber dos expresiones artísticas: canto y baile. Queremos que venga toda la familia a divertirse, compartir y aprender más de estas culturas”, dijo la fundadora de La Casa de la Cultura, Milagros Ugueto, a La Noticia.

Cada taller y presentación es completamente gratuito, patrocinado por Culture Blocks del Consejo de Artes y Ciencias de Charlotte, y está dirigido a toda la familia. Las fechas son:

  • 14 de febrero
  • 7 de marzo
  • 18 de abril
  • 9 de mayo
  • Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
  • Lugar: South Boulevard Library
  • Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

Galería del Afro legacy Fest 2026

