Barry Manilow (Nueva York, 1943), conocido por temas como Can't Smile Without You, Copacabana 1985, Mandy y Somewhere in the Night llegará a Charlotte con un concierto en el que espera endulzar el oído de sus seguidores como parte de su gira de invierno.

El ganador de un Grammy anunció que durante su concierto, además de interpretar sus temas, entregará un premio a un maestro o maestra de Charlotte.

Según un comunicado, tanto la Junta Escolar de Charlotte-Mecklenburg, como el Spectrum Center participaron en el concurso al sugerir escuelas y maestros que pudieran ser considerados para el galardón.

"En cada ciudad, el maestro ganador recibirá un premio de $5,000 en efectivo y otros $5,000 en 'dólares Manilow' presentados por Barry para comprar instrumentos musicales para el programa de música de su escuela", señala un comunicado.

Manilow expresó que creó este galardón ante los programas escolares de música que han cerrado o que han sido cancelados por la falta de fondos. "Siempre quiero hacer mi parte a través de The Manilow Music Project para mantener la música en las escuelas", resaltó el cantante.

De acuerdo con el Spectrum Center, quien gane también recibirá entradas especiales para la presentación en la Ciudad Reina.

¿Cuándo es el concierto de Barry Manilow en Charlotte?

La cita para el concierto de Barry Manilow en Charlotte es este sábado 21 de enero del 2023 en el Spectrum Center. Aún puedes encontrar tus boletos aquí. Hay boletos que van desde menos de $20 hasta algunos que rebasan los $300.

Manilow ha destacado no solo como cantante, sino también en la composición, arreglos y producción. En el 2022 fue introducido al Salón de la Fama de los Compositores.

Con más de 85 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, el cantante ha recibido un Grammy, un Emmy y un TONY, así como una nominación a los Oscar.