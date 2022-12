La estrella pop Janet Jackson anunció que visitará Charlotte, como parte de su gira Together Again, con Ludacris como invitado especial.

La gira de Janet iniciará el 14 de abril en Florida para continuar por ciudades como Orlando, Savannah, Birmingham, Columbia, Atlanta y Nashville.

"Su gira State of the World fue un regreso muy anunciado al centro de atención, con multitudes de todo el mundo deleitándose con su recorrido de éxitos, desde el estallido de energía que encabezó las listas de éxitos When I Think of You hasta selecciones de su regreso triunfal de 2015 Unbreakable", señala el sitio web de la artista.

Janet se ha posicionado como una referencia no solo del pop, sino también del R&B.

¿Cuándo estará Janet Jackson en Charlotte y cuánto cuestan los boletos?

La cantante de 56 años se presentará en Carolina del Norte el viernes 12 de mayo del 2022 a las 8:00 p. m. en el PNC Music Pavilion.

De acuerdo con el sitio web de Live Nation, los boletos comienzan en $39.95 más cargos.

A pesar de que algunos boletos empiezan abajo de los $50, hay paquetes VIP que superan los $405 más impuestos, aunque estos incluyen un boleto premium, mercancía diseñada exclusivamente para los compradores de estos paquetes, un laminado coleccionable y un cordón para recordar la velada.

Los boletos tienen una amplia variedad, desde los $69.95, $119, $179, $299, $586 y puedes comprarlos aquí.

¿Quién es Janet Jackson?

Janet nació en Gary, Indiana, en 1966 y es parte de la familia Jackson. Su primera aparición en la televisión fue en la serie de comedia Good Times, donde interpretó a Penny.

También ha aparecido en otros éxitos de la televisión, como Diff'rent Strokes y Fame. Para 1982 impulsó su camino hacia la música y en 1987 lanzó su primer álbum: Control.

En la década de los 90, Jackson acumuló éxitos que encabezaron las listas de éxitos, como: Thats the Way Love Goes, Together Again y Black Cat.

Jackson se ha mantenido actualizada lanzando sencillos como Doesn't Really Matter, No Sleep y Make Me.