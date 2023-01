La celebridad ganadora de Grammys y un Oscar, Sam Smith anunció su más reciente gira "GLORIA the tour" con la que visitará Canadá, México y hará una parada en Carolina del Norte, como parte de sus fechas en Estados Unidos.

La gira de Sam Smith, quien se identifica como una persona no binaria, lleva por nombre el título homónimo de su próximo disco, que, según información de Smith saldrá a la venta el 27 de enero de este 2023.

"Esto va a ser muy especial, ha pasado demasiado tiempo, marineros. No puedo esperar a ver todas sus hermosas caras y celebrar juntos la era de GLORIA", adelantó smith a sus fans en un comunicado.

La gira de Sam Smith comenzará en Europa en abril, donde los boletos ya están disponibles y tras su paso por varios países llegará a Norteamérica con un primer concierto el 25 de julio en Miami.

Te podría interesar: Lizzo llegará con un concierto único a Raleigh: The Special 2our

¿Qué ciudades visitará Sam Smith con Gloria the tour?

Miami - 25 de julio

Orlando - 26 de julio

Atlanta - 28 de julio

Nashville - 29 de julio

Raleigh - 1 de agosto

Philadelphia - 2 de agosto

Washington DC - 4 de agosto

Boston - 5 de agosto

New York - 8 de agosto

Toronto - 11 de agosto

Montreal - 12 de agosto

Chicago - 15 de agosto

Saint Paul - 16 de agosto

Denver - 18 de agosto

Salt Lake - 19 de agosto

Vancouver - 22 de agosto

Seattle - 23 de agosto

Portland - 25 de agosto

Oakland - 27 de agosto

San Francisco - 28 de agosto

Los Angeles - 31 de agosto

Phoenix - 3 de septiembre

Austin - 5 de septiembre

Fort Worth - 7 de septiembre

Houston - 8 de septiembre

Monterrey, Nuevo León, México - 12 de septiembre

Ciudad de México - 14 de septiembre

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el concierto de Sam Smith en Carolina del Norte?

De acuerdo con le intérprete de Unholy, I'm not the Only One, Lay Me Down y Fire on Fire, los boletos para su gira en todo Norteamérica, incluido Raleigh, saldrán en preventa el miércoles 11 de enero del 2023 a las 9:00 a. m.

Los boletos en venta general saldrán a la venta el viernes 13 de enero a las 9:00 a. m. Como invitada en la gira se presentará la artista canadiense Jessie Reyez.