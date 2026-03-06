Inmigración pide a madre de militar estadounidense que salga del país

Llegó a Estados Unidos cuando era menor de edad. En la escuela fue difícil adaptarse y hablar el idioma; sin embargo, aprendió de su madre la importancia del trabajo duro para conquistar cualquier obstáculo. Al poco tiempo obtuvo excelentes calificaciones y se enamoró de su nuevo país, al punto de que, una vez nacionalizado, decidió enlistarse en la Armada. Su familia está muy orgullosa de él. Sin embargo, a pocas semanas de que un barco lo lleve muy lejos para defender a su nación, el gobierno dispuso que su madre debe salir del país.

La madre latina, quien pidió que no revelásemos su nombre, llegó desde Honduras. Sus hijos están legalmente en el país y su esposo es ciudadano americano. Ella solicitó un permiso de trabajo en el que incluyó una carta de su hijo militar. Pero la respuesta que recibió del gobierno le rompería el corazón.

“Estamos muy orgullosos del servicio que presta su hijo”, recuerda la madre latina haber leído en la carta. “Pero usted debe salir del país”.

Errores del pasado y la deportación

La situación migratoria de la mujer es compleja. Muchos años atrás cruzó la frontera hacia Estados Unidos, pero allí fue arrestada. Estuvo en un centro de detención por tres meses; no recibió asesoría migratoria, no conocía sus opciones, así que decidió salir voluntariamente. Este sería un grave error.

Hace 10 años volvió a cruzar con sus dos hijos. Ya en Carolina del Norte, se casó con un ciudadano americano y estableció un hogar caracterizado por valores como el amor, el trabajo duro y la fe.

Cuando su hijo mayor ingresó a las Fuerzas Armadas estadounidenses, una abogada le dijo que, si bien su esposo no podía arreglar su situación migratoria por su deportación previa, podía solicitar un permiso de trabajo mediante una petición de su hijo. Ella siguió la recomendación, pero la respuesta del gobierno fue negativa.

La carta que recibió le pide que salga voluntariamente del país y, si no lo hace, llevarán su caso a la corte y esto significará deportación automática. “Mi mundo se fue abajo y el de mis hijos también”, menciona.

“Lo más difícil es imaginar que te van a separar de tus hijos. No hay nada que se compare con imaginar que te arrancan de una vida que ya has tenido por 10 años aquí”, dice. La latina decidió quedarse en las sombras.

Defendiendo a un país que quiere deportar a su madre

Esta madre tuvo que aprender a administrar su miedo para proyectar esperanza a sus hijos. Sin embargo, esto cambió a mediados de noviembre pasado, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza llegaron a la ciudad de Charlotte y comenzaron a realizar arrestos masivos.

“¿Sabes cómo yo me sentía?”, pregunta retóricamente. “Cualquier carro que pasaba por mi casa, yo pensaba que eran los de ICE. Esa semana que estuvo inmigración aquí, yo no dormía, vivía aterrada”, recuerda.

Sus hijos vieron cómo su madre, quien siempre fue una persona fuerte y valiente, poco a poco se quebrantaba.

En abril su hijo será movilizado fuera del país para cumplir con su deber. Pero hace unos días habló con su madre y por primera vez manifestó dudas sobre su vocación.

“Estoy decepcionado de saber que estoy defendiendo a este país y que a mi mamá le estén persiguiendo”, recuerda que le dijo, pero ella respondió: “No, mi amor, usted siga haciendo lo que está haciendo y esté tranquilo. Confiemos en Dios, sigamos confiando en Dios, porque yo voy a estar bien”.

¿Qué hacer con los inmigrantes que no son una amenaza?

Durante la comparecencia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ante el Senado, el 3 de marzo, el representante de Carolina del Norte, Thom Tillis, cuestionó la política indiscriminada de deportaciones del gobierno.

“Solo queremos cifras. Queremos mil al día, 6,000 al día, 9,000 al día, porque las cifras importan, ¿verdad? ¡No! No importan. Lo que importa es la calidad, no la cantidad. Y lo que hemos visto bajo su liderazgo, Sra. Noem, es un desastre, un desastre”, dijo Tillis, quien es republicano.

“Debería haber una ley que ayude a las personas que no hacen nada malo, que pagan los impuestos, para arreglar su situación”, suspira la madre de un soldado americano, quien aún tiene la esperanza de permanecer con su familia.

