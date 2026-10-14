En la corte de inmigración de Carolina del Norte, algunos jueces han ordenado deportaciones en más del 90 % de sus casos y registran tasas de aprobación de asilo de 0 %. Esto no es un caso aislado, es una tendencia nacional desde hace casi dos años frente a un sistema migratorio que tiene más de tres millones de solicitudes pendientes.

“Las tasas de negación han subido en todo el país. Esto es algo que comienza con quienes dirigen el sistema y cada semana se publican decisiones sobre cómo los jueces deberían decidir los casos, para que sean de cierta manera, pero jamás en contra del gobierno”, comentó el abogado de inmigración Andrés López.

En Carolina del Norte, según respondió a La Noticia la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), el panorama actual es que cuenta con siete jueces para atender casos en la corte (tres de ellos a través de audiencias virtuales).

Adicionalmente, esta jurisdicción cuenta con jueces para quienes inmigrantes detenidos o que tienen su domicilio en las Carolinas, pero que forman parte de la jurisdicción de Richmond, Falls Church, casos de menores no acompañados, entre otros procedimientos migratorios específicos.

Este artículo se centra en los siete jueces y forma parte de una serie que sigue los cambios en la Corte de Inmigración de Charlotte: cómo afecta a las personas con casos pendientes y qué están haciendo los abogados para responder a un proceso que avanza más rápido.

9 de cada 10 casos termina en deportación, hay menos asilos

Durante el año fiscal 2026, la tasa nacional de órdenes de deportación se situó en 75.9 %, mientras que la de Charlotte fue de 88.3 %, según datos del Navegador de Asilo de Mobile Pathways. Esto quiere decir que casi nueve de cada 10 casos de la corte terminan con una orden de deportación. Estas son las cifras registradas por cada uno de los siete jueces de este tribunal:

Amy Sigmon Walker: Es una de las nuevas juezas asignadas a esta corte desde mayo de este año. Registra una tasa de órdenes de deportación de 97.1 %, es decir, casi la totalidad de sus casos (con datos hasta septiembre de este año). En el mismo periodo, no registró aprobaciones de asilo.

Scott Criss es juez de inmigración en Charlotte desde 2017 y anteriormente trabajó como abogado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En el año fiscal 2026, registró una tasa de órdenes de deportación de 93.1 %, frente al 79.7 % del año fiscal anterior. Su tasa de aprobación de asilo pasó de 0.6 % a 0 %.

Jennifer S. Wells: Fue nombrada jueza de inmigración en mayo de 2026. En los registros disponibles presenta una tasa de órdenes de deportación de 91.7 % y no registra aprobaciones de asilo.

Christopher W. Bragg: Es el tercer y último juez de inmigración nombrado este año, tras una trayectoria de más de tres décadas en el sistema judicial de Carolina del Norte. Los registros del Navegador de Asilo de Mobile Pathways solo muestran datos de junio y julio de 2026. En esos meses muestra que en 9 de cada 10 casos ordenó la deportación y ninguna aprobación de asilo.

Theresa Holmes-Simmons: Es jueza de inmigración desde 1998. Actualmente, es jueza asistente principal en la corte de Charlotte. Tiene una tasa de órdenes de deportación de 89.5 % y una tasa de aprobación de asilo de 0.4 %. En el año anterior, su aprobación de asilo fue de casi 2 %.

Amy T. Lee: Fue nombrada jueza de inmigración en abril de 2013. Registró una tasa de órdenes de deportación de 89.5 % este 2026, frente al 77.7 % del año fiscal anterior. Su tasa de aprobación de asilo pasó de 0.6 % a 0 %.

Alicia D. Brooks: Nombrada jueza de inmigración en diciembre de 2021. En 2026, presenta una tasa de órdenes de deportación en 8 de cada 10 casos y su aprobación de asilo se ubica en 2 %.

Es importante aclarar que las cifras anteriores no significan que todos los casos terminarán igual. Cada caso es diferente. Sin embargo, muestra una tendencia en este tribunal.

Ausencias en corte y apelaciones marcan el futuro de los casos

Para el abogado Andrés López, que las cifras de órdenes de deportación sean cada vez más altas también se atribuye a otros factores, como el número de personas que no está asistiendo a sus audiencias. Este ha sido el caso de 19,799 inmigrantes en el último año. Corresponde a más de siete de cada 10 audiencias.

En lo que respecta a la baja aprobación de casos de asilo, lo atribuye al endurecimiento de las políticas del Departamento de Justicia y a las decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), que establece precedentes para la resolución de casos migratorios.

“Desafortunadamente, es una realidad que las tasas de negación son altas y, como abogado, mi trabajo es entregar toda la evidencia posible y preservar argumentos para posibles apelaciones. Sabemos que las cortes suelen decidir a favor del representante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)", mencionó López

Ante esto, el experto asegura que la estrategia actual es apelar, para permitir a miles de inmigrantes poder tener un procedimiento más “justo” frente a la Junta de Apelaciones de Inmigración y al Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito. Para entender mejor este proceso, lee el siguiente artículo.