Los inmigrantes que reciben una negación de su asilo tienen opciones para continuar defendiendo su caso. Pueden hacerlo a través de la apelación. Esta es una petición para que una autoridad diferente revise la decisión, pero que además puede crear una protección legal contra la deportación. Para entender mejor este recurso, La Noticia entrevistó al abogado de inmigración Andrés López, quien cuenta con más de 18 años de experiencia.

La información de este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal. Cada caso migratorio tiene circunstancias particulares, por lo que se recomienda consultar con un abogado de inmigración acreditado para evaluar las opciones disponibles y los plazos aplicables. La Noticia no ofrece asesoría legal.

Asilo negado: aún hay opciones legales

La tendencia nacional en las cortes de inmigración refleja un aumento en la negación de solicitudes de asilo por parte de jueces. A nivel estatal, en la corte de inmigración de Carolina del Norte, en promedio, la tasa de aprobación de asilo por parte de algunos jueces está entre 0 % y 2 %, según datos del Navegador de Asilo de Mobile Pathways.

“A los jueces que han aprobado casos de asilo los están despidiendo. Yo no creo que ningún juez esté aprobando casos de asilo. Todos tienen una mayoría, casi en un 95 % de negación, y esto no es solo aquí, es en todo el país. Esta administración, su prioridad es deportar a más personas y estamos viendo un sistema de inmigración en que las cosas no tienen sentido”, dijo López a La Noticia.

Añadió que, a pesar de este contexto, un asilo negado no es el fin de un caso migratorio. Existen otras protecciones legales contra la deportación, recursos, mociones y la apelación: una de las principales estrategias de los abogados para defender la petición inicial. Esta se presenta ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés).

¿Cuáles son los requisitos para apelar?

Presentar la solicitud a tiempo . El plazo es de 30 días calendario a partir de la decisión del juez de inmigración. Los días calendario incluyen fines de semana y feriados. Este plazo aplica a todos los inmigrantes, incluso a quienes se encuentren en centros de detención migratorios.

. El plazo es de 30 días calendario a partir de la decisión del juez de inmigración. Los días calendario incluyen fines de semana y feriados. Este plazo aplica a todos los inmigrantes, incluso a quienes se encuentren en centros de detención migratorios. Completar el formulario correspondiente disponible en el siguiente enlace.

correspondiente disponible en el siguiente enlace. Pagar la tarifa de $1,060 a través del portal de pagos de EOIR.

de $1,060 a través del portal de pagos de EOIR. Presentar una copia de la decisión del juez y certificado de notificación (constancia de que se envió una copia de la apelación al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Es importante entender que no todas las negaciones de asilo pueden apelarse ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. En esta oportunidad, este artículo se centra en las denegaciones de asilo en las cortes de inmigración.

¿Una apelación detiene la deportación?

Una apelación oportuna ante la BIA generalmente suspende la ejecución de una orden de deportación mientras se resuelve este caso, conforme a las reglas aplicables.

“Una persona que tiene un caso ante la corte de inmigración es más difícil de deportar que alguien que no tiene caso y a quien se le ordena una orden de deportación. Porque ellos (agentes de inmigración) deben seguir las reglas para pedir alivios. Cuesta más tiempo y dinero deportar a quienes tienen casos pendientes”, añadió el abogado.

Esto no incluye aquellos casos en los cuales se emiten deportaciones expeditas u órdenes de deportación en ausencia. Esto último ocurre cuando el inmigrante no acude a su audiencia.

¿Qué debes saber antes de apelar una negación de asilo?

“Si usted dijo durante el proceso ‘esto y esto’ y cree que las reglas no fueron justas, puede apelar. Pero es importante que haya dado los argumentos en esa audiencia, porque si no mencionó los hechos de su caso, no tendrá un propósito para apelar. No va a tener argumentos que se vayan a revisar durante la apelación”, explicó.

Esto significa que una apelación no consiste en repetir la solicitud de asilo ni en añadir hechos que el inmigrante no mencionó durante su audiencia. Según López, el proceso queda registrado y la revisión se basa en lo ocurrido durante el juicio, incluidos los argumentos presentados y la decisión del juez.

La apelación debe identificar errores legales o de procedimiento y explicar por qué la decisión debe revisarse, con argumentos sustentados en la ley. Por esta razón, es altamente importante contratar a un abogado especializado. Además de haber presentado todas las pruebas necesarias en la solicitud inicial de asilo.

¿Qué pasa si la BIA también niega el caso?

En determinados casos, si la BIA confirma la negación del asilo, la persona puede solicitar que un tribunal federal revise la decisión que fue desfavorable para el inmigrante.

“Desafortunadamente, es una realidad que las tasas de negación son altas y, como abogado, mi trabajo es entregar toda la evidencia posible y preservar argumentos para posibles apelaciones. Sabemos que las cortes suelen decidir a favor del representante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)", mencionó López

Para Carolina del Norte, el tribunal correspondiente es el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond, Virginia, que también tiene jurisdicción sobre Carolina del Sur, Maryland y Virginia Occidental.

“El BIA constantemente está decidiendo contra los inmigrantes, en especial, los que no están representados. Además, está cambiando la ley de una manera que obliga a los jueces a decidir rápido, pero jamás contra el Gobierno. Entonces, es mejor pelear su caso, buscar suspender cualquier decisión del juez, como una orden de deportación, y solicitar una revisión. Esta está tomando años de resolver, pero sabemos que el tribunal federal es más una corte real, en términos de que sí ha decidido a favor de inmigrantes”, cerró.

López es abogado y fundador de la firma Lopez Law Firm, PLLC, especializada en casos de inmigración y defensa legal de inmigrantes. Para conocer más de sus servicios, visita el siguiente enlace.