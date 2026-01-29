Menos inmigrantes: Cae el crecimiento poblacional en 2025

El crecimiento de la población en Estados Unidos se redujo de forma notable el año pasado, según nuevas estimaciones de la Oficina del Censo. Entre julio de 2024 y julio de 2025, la población aumentó 1.8 millones de personas, equivalente a 0.5 %, el ritmo más lento desde la pandemia.

Menos inmigrantes internacionales

La principal causa de la desaceleración fue un descenso histórico de la inmigración internacional neta, que alcanzó su punto máximo en 2.7 millones en 2024 y disminuyó a 1.3 millones en 2025 (al 1 de julio).

“Los nacimientos y las muertes se mantuvieron estables, pero la inmigración cayó drásticamente”, explicó Christine Hartley, de la Oficina del Censo.

Si la tendencia continúa, la inmigración internacional neta podría caer a 321,000 personas en 2026.

Carolina del Sur lidera el crecimiento estatal

Carolina del Sur fue el estado de mayor crecimiento porcentual del país, con un aumento del 1.5 %.

Le siguieron Idaho (1.4 %) y Carolina del Norte (1.3 %), impulsados por la migración interna.

Texas creció 1.2 %, gracias al cambio natural y a la inmigración internacional, aunque esta última disminuyó notablemente.

Cecimienro en Carolina del Norte por migración interna

Durante el año 2025 Carolina del Norte creció 1.3 %, sumando casi 146,000 nuevos residentes. Sin embargo, el estado sí mostró una leve desaceleración respecto a años recientes. En 2025 llegaron 34,000 residentes menos que en 2024.

Carolina del Norte registró 123,046 nacimientos y 107,917 muertes el último año. Ese saldo positivo es responsable de solo el 10 % del crecimiento total.

El verdadero motor de crecimiento poblacional fue la llegada de personas desde otros estados.

Carolina del Norte recibió 84,000 nuevos residentes provenientes de otros estados, la cifra más alta del país.

Este flujo interno compensó la fuerte caída de la inmigración internacional.

Qué significa para el estado

A pesar del freno, Carolina del Norte sigue siendo uno de los destinos preferidos para quienes se mudan dentro de Estados Unidos.

El estado combina oportunidades laborales, costo de vida moderado y crecimiento económico, factores que siguen atrayendo nuevos residentes.

Pero el menor ritmo sugiere una etapa de crecimiento más equilibrado tras varios años de auge acelerado.