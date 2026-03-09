La reconocida cadena de supermercados latinos más grande en Carolina del Norte, Compare Foods abrió una nueva tienda en Lexington. La apertura se celebró este sábado 7 de marzo con un gran evento que contó con música en vivo, mariachi, comida gratis, rifas y otras sorpresas.

“Elegimos Lexington porque creemos que puede ser una plaza para este negocios y es una forma de dar un servicio diferente al de los demás, donde nuestra comunidad puede encontrar los sabores y productos de sus país”, dijo a La Noticia Félix Pérez, dueño de Compare Foods Lexington.

Con la apertura de esta nueva tienda, ahora serán 27 los Compare Foods en diferentes ciudades de Carolina del Norte en las ciudades: Statesville, Monroe, Winston Salem, Greensboro, Asheboro, Fayetteville, Henderson, Durham, Apex, Angier, Zebulon, Clayton, Smithfield y Charlotte. Este nuevo supermercado está ubicado en 800 S Main St, Lexington, NC 27292 y ya está disponible al público.

“Con este Compare Foods estamos generando una fuente de empleo para 20 personas de forma directa y también generamos indirectamente empleo a las compañías que nos suplen y además, estamos recibiendo solicitudes para generar más trabajo”, añadió Pérez.

Evento de apertura de Compare Foods Lexington

(Fotos: Yuliana Montiel / La Noticia).

