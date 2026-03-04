Elecciones primarias: Rodney Sadler vence a Carla Cunningham en el distrito 106

El reverendo Dr. Rodney Sadler logró imponerse frente a la legisladora estatal Carla Cunningham en las elecciones primarias del 3 de marzo. Hasta el cierre de la edición, Sadler logró el 71 % de los votos frente a Cunningham que contabilizó 20 % en el distrito 106

de Mecklenburg, según datos preliminares de la Junta Electoral de Carolina del Norte.

Sadler es ministro bautista y cuenta con estudios académicos en psicología y filosofía. Tiene una maestría en Divinidad de la Howard University School of Divinity y un doctorado en Arqueología Bíblica y Biblia Hebrea de Duke University. Además, es presidente del Comité de Cuidado de la Salud de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color de Carolina del Norte.

La demócrata Carla Cunningham fue cuestionada por su partido por apoyar a los republicanos en la Asamblea General del estado para anular 15 vetos de dos gobernadores demócratas, lo que dio paso a por lo menos dos leyes consideradas antiinmigrantes. Después de casi 15 años en ese puesto, Cunningham deja el cargo.

“Creo que todos y cada uno de nuestros ciudadanos, incluyendo a los inmigrantes de nuestra comunidad, son igualmente valiosos y dignos de nuestra protección. También creo que ninguna cultura es inferior a otra”, dijo Sadler a La Noticia.

La plataforma de Rodney Sadler se centra en promover un aumento del salario mínimo, vivienda más accesible, mejor educación para todos los niños y mayor acceso a la atención médica. Espera expandir el Medicaid, lo cual beneficiará a los hospitales en zonas rurales.