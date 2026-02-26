Elecciones primarias: demócrata siente presión por apoyar ley antiinmigrante

A pocos días de las elecciones primarias, el 3 de marzo, se decidirán puestos clave en la legislatura de Carolina del Norte. En el centro de la polémica están al menos dos legisladores demócratas de Mecklenburg, que han votado en múltiples ocasiones en contra de su propio partido: Carla Cunningham y Nasif Majeed. Los votantes tendrán la posibilidad de hacer un cambio.

Esto es especialmente relevante, pues durante años, los legisladores republicanos tenían una “supermayoría” en la Asamblea General; esto quiere decir que podían eliminar el veto del gobernador (demócrata). Esto cambió tras las elecciones de 2024. Los demócratas tenían suficientes escaños para frenar las leyes republicanas en el estado, al menos en teoría. Sin embargo, los votos de Cunningham y Majeed han permitido que los republicanos sigan avanzando con su agenda en varias ocasiones.

Demócrata apoya ley antiinmigrante

Uno de los casos más visibles es el de Carla Cunningham, del distrito 106 (al norte de Mecklenburg), quien se unió a los republicanos para anular 15 vetos de dos gobernadores demócratas, lo que dio paso a por lo menos dos leyes consideradas antiinmigrantes. Hoy, después de casi 15 años en ese puesto, Cunningham enfrenta elecciones primarias frente a dos candidatos: Vermanno Bowman y Rodney Sadler, este último con mayor apoyo por parte de los demócratas.

“Hemos sido ingenuos. Hemos sido explotados y abusados por las diferentes tácticas para obtener la ciudadanía estadounidense. Es hora de despertar”, aseveró la legisladora Cunningham durante su discurso apoyando la ley HB‑318, la cual obliga a ciertas autoridades locales a ejercer tareas migratorias.

“No todas las culturas son iguales”, agregó la legisladora demócrata, quien dijo además que los inmigrantes deben asimilarse a su nuevo país, en lugar de solamente adaptarse, y que no deberían hablar otro idioma que no fuera el inglés, haciendo suyas las posturas del presidente Donald Trump.

En busca de un cambio

El reverendo Dr. Rodney Sadler busca ser una alternativa frente a Cunningham. Es ministro bautista y cuenta con estudios académicos en psicología y filosofía. Tiene una maestría en Divinidad de la Howard University School of Divinity y un doctorado en Arqueología Bíblica y Biblia Hebrea de Duke University. Además, es presidente del Comité de Cuidado de la Salud de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color de Carolina del Norte.

“Creo que todos y cada uno de nuestros ciudadanos, incluyendo a los inmigrantes de nuestra comunidad, son igualmente valiosos y dignos de nuestra protección. También creo que ninguna cultura es inferior a otra”, dijo a La Noticia en diciembre.

La plataforma de Rodney Sadler se centra en promover un aumento del salario mínimo, vivienda más accesible, mejor educación para todos los niños y mayor acceso a la atención médica. Espera expandir el Medicaid, lo cual beneficiará a los hospitales en zonas rurales.

Elecciones primarias: ¿Qué dicen las encuestas?

Sadler ha ganado impulso con el respaldo del gobernador Josh Stein y de líderes locales, sin embargo, Cunningham cuenta con reconocimiento de nombre, apoyo financiero y aliados influyentes.

Las encuestas ubican a Sadler y Cunningham en un empate con 16 % cada uno, mientras que la mayoría (62 %) de los encuestados en el distrito 106 sigue indecisa, según una encuesta realizada por Public Policy Polling entre el 13 y el 15 de enero.

En el mismo sondeo, 28 % de los votantes latinos del distrito miran favorablemente a Rodney Sadler, mientras que 72 % no lo conoce. Por su parte, Carla Cunningham cuenta con el apoyo del 11 % de los latinos e igualmente, el 72 % no la conoce.

Más que una elección local

Las elecciones primarias del 3 de marzo tendrán impacto estatal. No solo se definirá el liderazgo en Charlotte, sino también el equilibrio de poder en la Asamblea General. En un estado competitivo como Carolina del Norte, incluso un solo voto, su voto, puede determinar si una ley avanza en favor de su comunidad y de su familia.