Más de 300 venezolanos se reunieron con la líder opositora, María Corina Machado, el 28 de febrero en Washington DC para respaldar su lucha por la libertad de Venezuela. A este encuentro se unieron nueve miembros de Vente Charlotte para representar a la diáspora venezolana de la Ciudad Reina.

En este encuentro participaron representantes de 21 ciudades de Estados Unidos. Allí, en Catholic University of America, la líder política reafirmó su compromiso con la democracia del país suramericano y se discutió cómo la diáspora venezolana puede apoyar esta transición y reconstrucción. Durante los paneles, se anunció el plan “Venezuela Tierra de Gracia”.

“Es un plan de gobierno para Venezuela. Explica cómo va a ser la reestructuración del país, desde el punto de vista de salud, economía, social, educativo, constitucional, el tema jurídico y todo lo que es la estructura del Estado… El mensaje que nos dejó María Corina fue que nuestra lucha es importante para todos. Que tenemos que seguir trabajando en beneficio de los presos políticos, los derechos humanos, la libertad y la democracia de Venezuela”, dijo Luisana Bermúdez, encargada de comunicaciones de Vente Charlotte a La Noticia.

Desde Washington, la líder opositora venezolana anunció este domingo 29 de febrero la importancia de prepararse para una gigantesca victoria electoral y confirmó su regreso a Venezuela en pocas semanas.

Venezolanos de 21 ciudades se reunen en Washington DC

