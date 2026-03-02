Basura, escombros, agujas usadas, desechos humanos, ventanas rotas y campamentos improvisados de personas sin hogar. Estas son algunas de las inquietantes escenas que padres de estudiantes han presenciado en el Smith Family Center, un edificio abandonado ubicado a pocos metros de la escuela Collinswood Language Academy. Piden al distrito escolar la demolición de esta edificación.

Padres alertan sobre basura, agujas y desechos humanos

Padres y representantes de los estudiantes contaron a La Noticia que el edificio ha estado vacío desde hace cinco años, cuando el Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS) inició una evaluación en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSHa) para determinar si representaba un riesgo para la salud. Sin embargo, añadieron que en los últimos años representa un foco de peligro para los niños y adolescentes.

“Este edificio está muy cerca de la escuela de mis hijos, queda a unos pies... Se han encontrado basura y hasta agujas. Es preocupante que un niño de cinco años se encuentre estas cosas o que algo pase. Hay personas sin hogar que se han metido en este edificio y nunca se sabe. Un padre de familia vio que había personas saliendo del edificio, rompiendo ventanas”, contó Ana León, madre de dos estudiantes de la escuela.

Además, explicó que personas sin hogar han accedido al lugar y en ocasiones han sido vistas usando los alrededores del edificio como un baño público. Uno de los representantes, quien no quiso identificarse, envió a La Noticia imágenes de desechos humanos en el lugar.

León añadió que uno de sus hijos le comentó que este edificio ha generado curiosidad entre los estudiantes y los ha llevado a acercarse al edificio. “Dicen que está embrujado; debe ser un rumor para mantenerlos alejados, pero genera mayor curiosidad entre los niños saber qué hay dentro”, dijo.

El edificio Smith Family Center, ubicado a solo unos metros de la Collinswood Language Academy, genera preocupación entre los padres debido a los riesgos de seguridad (Foto: Yuliana Montiel / La Noticia).

“Nuestra meta es que ya no exista este edificio”

Esta situación no es nueva; sin embargo, los padres alertan de que ha empeorado en los últimos años. Un padre, quien prefirió no identificarse, recordó un incidente ocurrido en junio de 2024, cuando personas sin hogar entraron a la escuela durante las vacaciones y robaron objetos.

Más recientemente, contó una situación que se presentó durante el feriado del 19 de enero (Día de Martin Luther King, Jr.). “Un vecino llamó al 911 porque pensó haber visto a alguien con un arma y llegaron 12 patrullas, pero no pudieron encontrar a la persona o el arma. Encontraron a personas sin hogar y consumidores de drogas y los sacaron en ese momento… Debido a esto empecé a caminar a los alrededores del edificio y encontré basura, campamentos improvisados y agujas usadas, agujas para consumo de drogas”, aclaró.

“Nuestra meta es que ya no exista este edificio, que lo demuelan, porque uno como padre deja a sus hijos esperando que estén seguros. Que hagan un parque o lo que sea, pero que no esperen a que algo malo suceda… Estamos tratando de que CMS nos escuche, porque si pasa algo, ellos van a ser los responsables”, agregó León.

Collinswood Language Academy atiende a más de 800 estudiantes de kínder a 8.º grado. En esta escuela, seis de cada 10 estudiantes son latinos.

CMS intensifica medidas de seguridad

La Noticia consultó a CMS sobre las medidas que se han implementado. Respondió que la última semana de febrero líderes de CMS, inspeccionaron el sitio con agentes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, del Departamento de Bomberos de Charlotte y el equipo CARES para evaluar las condiciones.

Añaden que para mejorar las medidas de seguridad, CMS está:

Eliminando basura y escombros de la propiedad.

y escombros de la propiedad. Instalando señales adicionales de “Prohibido el paso” y cercas en áreas clave.

y cercas en áreas clave. Aumentando las patrullas de la Policía de CMS a dos veces al día.

de la Policía de CMS a dos veces al día. Aumentando las inspecciones diarias del edificio.

diarias del edificio. Manteniendo un Oficial de Recursos Escolares en la escuela.

de Recursos Escolares en la escuela. Coordinando con CMPD para que patrulle durante el día y las horas nocturnas.