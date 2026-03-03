El domingo 8 de marzo, los colombianos volverán a las urnas para elegir a los nuevos miembros del Congreso de la República. Más de 41 millones de ciudadanos, tanto dentro como fuera del país, están habilitados para ejercer su derecho al voto. Por ello, en La Noticia te detallamos a partir de cuándo y en qué lugares podrán votar los colombianos que viven en las Carolinas.

¿Qué votan los colombianos este 8 de marzo?

Este 2026, los colombianos votarán principalmente para elegir a:

102 senadores para el periodo 2026-2030.

para el periodo 2026-2030. 183 miembros de la Cámara de Representantes.

Estas elecciones son cruciales para determinar la composición del Congreso, que tendrá un papel central en la creación y modificación de leyes, incluyendo los presupuestos nacionales y las políticas clave del gobierno.

“Como colombianos tenemos que conservar nuestra democracia. Por eso es importante ir a votar, conocer a nuestros representantes y buscar siempre el beneficio para nuestro país. Es nuestro derecho, pero también responsabilidad con nuestras familias y amigos en Colombia”, dijo Liliana Molina, fundadora de la Asociación Colombiana de Carolina del Norte.

Requisitos para votar:

Ser ciudadano colombiano y tener su cédula original (amarilla con hologramas o la nueva cédula digital). No puede votar con su pasaporte.

(amarilla con hologramas o la nueva cédula digital). No puede votar con su pasaporte. Ser mayor de 18 años

Estar inscrito en el censo.

Si votó en las elecciones pasadas y sigue viviendo en la misma ciudad, lo más probable es que ya esté en el censo. Para confirmar, visite el siguiente enlace.

En el caso de que no esté inscrito, aún puede hacerlo para las próximas elecciones de este 2026 (elección presidencial del 31 de mayo). El plazo para registrarse vence el 31 de marzo.

¿Cuándo y dónde votar?

Las elecciones en el exterior iniciaron este 2 de marzo y el último día para votar es el 8 de marzo en las sedes diplomáticas y consulares de Colombia, así como en los puntos habilitados por embajadores y cónsules para tal fin. En las Carolinas y Georgia estos son:

Charlotte (Carolina del Norte)

Fecha : domingo 8 de marzo

: domingo 8 de marzo Horario : 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Lugar : Charlotte Center for Legal Advocacy

: Charlotte Center for Legal Advocacy Dirección: 5535 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28212

Greenville (Carolina del Sur)

Fecha : domingo 8 de marzo

: domingo 8 de marzo Horario : 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Dirección: 1140 S Pleasantburg Dr, Greenville, SC 29607