En Mecklenburg, los latinos representan una parte importante del electorado. Al 10 de octubre, el registro electoral estatal contabilizaba 56,745 votantes registrados identificados como latinos en el condado. Sin embargo, la representación de líderes en la política es poca.

Entre los candidatos de origen latino que buscan un cargo público este año está Susan Rodríguez-McDowell, quien aspira a un quinto mandato como comisionada del condado por el Distrito 6. Este representa una parte de la zona del sur y sureste del condado, que incluye partes de Charlotte y comunidades como Steele Creek, Pineville, Ballantyne, Matthews y Mint Hill.

Susan proviene de una familia con raíces latinas, de Cuba y Puerto Rico. Tiene más de una década de experiencia en operaciones y cargos directivos y cuenta con estudios en arte y consejería. Además, es comisionada del condado de Mecklenburg desde 2018, año en el que se convirtió en la segunda persona con raíces latinas en ocupar un cargo de elección popular en Charlotte.

Para estas nuevas elecciones, se presenta sin oposición electoral. La Noticia la entrevistó para conocer su propuesta y qué impacto tendría para los latinos en este próximo período.

La Noticia: ¿Cuáles son las principales responsabilidades de la Comisión de Mecklenburg y cómo benefician a la comunidad?

Susan Rodríguez-McDowell: Nos enfocamos en las cosas que mejoran la vida de las personas. Por ejemplo:

El Departamento de Servicios Sociales

Los parques y la recreación

El medio ambiente, el aire limpio y el agua limpia

La educación

El cuidado de las personas mayores

El acceso a recursos de salud conductual y salud mental.

Esas son algunas de las maneras en que intentamos servir a la comunidad. Esa es nuestra responsabilidad, y contamos con un presupuesto de $2,600 millones para hacerlo. Todo se centra en servir a los habitantes del condado de Mecklenburg. También establecemos la tasa de impuestos. Por eso, una parte muy importante de nuestras responsabilidades es elaborar el presupuesto y fijar la tasa del impuesto sobre la propiedad.

¿Qué considera que ha logrado durante su gestión en los últimos ocho años?

Es muy difícil decir qué he logrado porque todo lo que hacemos lo hacemos en equipo, como junta. Un comisionado no hace nada por su cuenta, porque se necesitan cinco votos para aprobar cualquier medida o incluso para decidir no hacer algo.

Sin embargo, me enorgullece haber defendido firmemente la financiación de las escuelas y los complementos salariales para los maestros. Considero que nuestro Estado no ha financiado adecuadamente las escuelas públicas. En mi opinión, he sido una firme defensora de la educación pública. Algo que ha cambiado durante mi tiempo en la junta es nuestra relación con la Junta de Educación, que ha tenido sus momentos difíciles. Considero que he defendido la necesidad de mejorar esa relación y trabajar para unirnos.

Otro logro del que me siento muy orgullosa es haber presidido el Comité de Desarrollo Económico del condado. Durante mi gestión, he hecho mucho énfasis en las pequeñas empresas porque, para mí, son la columna vertebral de nuestra economía.

Otro aspecto importante es mi participación en el Comité de Protección Ambiental. Estoy muy comprometida con nuestros parques, la recreación y la protección del medio ambiente. Para mí, es fundamental proteger tanto como sea posible nuestro aire y nuestra agua, y garantizar que sean limpios. Por eso he apoyado numerosas adquisiciones de terrenos durante mi gestión.

¿Qué otras prioridades destacaría de su gestión?

Apoyo a las pequeñas empresas: ofrecer préstamos, mentoría y oportunidades para acceder a contratos gubernamentales.

Diversificar la economía del condado y promover la creación de empleos.

Reconocer a los artistas como emprendedores y ofrecerles espacios para obtener ingresos.

Adquirir y conservar terrenos para crear parques y reservas naturales que beneficien a la comunidad.

¿Cómo busca apoyar a la comunidad inmigrante desde el condado?

Creo que hoy hemos estado hablando de cómo el condado puede ser más accesible para más personas. Considero que es muy importante hacerlo. Tenemos una gran población hispana y debemos llegar a ella para que conozca los servicios disponibles que pueden ayudarla.

Ya sea que se trate de salud pública, parques o recreación, es importante que la comunidad conozca los programas que tiene a su disposición. Así que sí, creo que la diversidad es parte de lo que hace que este lugar sea tan especial. Nuestros empresarios diversos y nuestra cultura forman parte de nuestra fortaleza como comunidad.

Estoy muy decepcionada con la cultura actual de nuestro país, que convierte a las personas y a los inmigrantes en chivos expiatorios, y estoy en contra de eso.

Muchas veces, a nivel del condado, no podemos gobernar de la manera en que nos gustaría porque nuestros líderes estatales y federales actuales nos lo impiden. No contamos con las herramientas que quisiéramos tener. Por eso, espero que llegue el día en que podamos cambiar esa situación.

¿Qué mensaje les daría a los latinos sobre la importancia de votar en las elecciones locales?

El derecho al voto fue una conquista por la que muchas personas lucharon en el pasado, y debemos honrar esa lucha ejerciendo nuestro derecho a votar. El voto es nuestra voz. Es la manera en que podemos participar.

El gobierno, en realidad, es la gente. La gente es el gobierno, así que debemos participar. Si no lo votamos, otras personas tomarán las decisiones por nosotros. Por eso, animo a todos los latinos a hacer escuchar su voz. Actualmente, el porcentaje de latinos que votan es muy bajo, pero esta comunidad tiene muchísimo poder si decide ejercerlo. Ese poder existe. Cuanto más lo ejercemos y lo utilizamos, más fuertes nos volvemos. Por eso creo que es muy importante expresar nuestros valores a través del voto.

Para conocer más de su propuesta, visita el siguiente enlace.

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