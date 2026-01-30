Ni las bajas temperaturas de Charlotte ni la amenaza de tormenta invernal detuvieron a cerca de mil personas que marcharon en el centro de Charlotte este 30 de enero. La convocatoria formó parte de un movimiento nacional que lleva por lema “National Shutdown” o “ICE Out”, para exigir el fin de los operativos migratorios en el país.

Piden el cierre de ICE tras muertes de civiles

Esta iniciativa de “paro” o huelga comenzó en Minnesota, donde miles de personas pararon sus actividades laborales, educativas y comerciales desde temprano. La convocatoria surgió tras las muertes atribuidas a agentes federales de Renée Good y Alex Pretti, ambos estadounidenses de 37 años.

En Charlotte, con el objetivo de mostrar que los agentes federales no son bienvenidos aquí, casi mil personas llegaron al frontis de Charles R. Jonas Federal Building, justo en el corazón de la ciudad, a las 2:00 p.m. de este viernes 30 de enero. Allí ofrecieron discursos sobre cómo miles de familias inmigrantes han paralizado sus vidas por temor a operativos migratorios. Además de reclamar cómo la violencia ha escalado en el país cuando se ejecutan estas operaciones.

Una hora después, los manifestantes marcharon por las principales calles de la ciudad para visibilizar su mensaje con carteles, banderas, disfraces y cantos como “ICE afuera”, “Stop Funding ICE” (en referencia a dejar de financiar esta entidad) y “Cerremos ICE”, entre otros.

Solo hace 10 días, durante el primer aniversario de la segunda toma de poder de Donald Trump, ocurrió una protesta similar. En lo que va de 2026, han ocurrido alrededor de cuatro protestas en Charlotte.

Galería de protesta en Charlotte

Miles de manifestantes se suman a la huelga nacional contra ICE en Charlotte (Galería de imágenes: Yuliana Montiel / La Noticia).