Con banderas y pancartas, cerca de 200 manifestantes se reunieron este martes 20 de enero en el First Ward Park, ubicado en el centro de Charlotte, para protestar en contra del primer aniversario de la segunda toma de poder de Donald Trump. Actividades similares se realizaron en todo Carolina del Norte y el país.

Desde las 5:00 p.m., grupos comunitarios, activistas y líderes de organizaciones locales llegaron al punto de encuentro ubicado en 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202, para dar su testimonio sobre cómo las políticas actuales han afectado a las comunidades inmigrantes, de bajos recursos y otros sectores vulnerables

"Creo que la violencia de ICE ha estado escalando"

Uno de los lemas más destacados de la manifestación fue “No to ICE Terror” (¡Alto al terror de ICE!). Entre los discursos sobre el tema migratorio, los asistentes manifestaron como las acciones de agentes migratorios han separado familias de estatus mixtos y causado temor en las comunidades. Se habló que a nivel local, desde la Operación Charlotte’s Web muchas personas ya no salen a actividades cotidianas como trabajar, llevar a sus hijos a las escuelas, ir a la iglesia o hacer sus compras, afectando la economía y estabilidad de sus hogares.

“Vine por el asesinato de Renee Nicole Good hace dos semanas. Creo que la violencia de ICE ha estado escalando y no puedo quedarme en la casa viendo a noticias, tengo que salir a la calle a estar en comunidad con las personas. Creo que estar en las manifestaciones consistentemente indica a las entidades como a los medios de que la clase trabajadora puede unirse para pedir cambios”, comentó Valeria Servigna, una de las manifestantes.

Servigna añadió: “Tengo familiares que estuvieron muy asustados con la presencia de ICE aquí para la Operación Charlotte’s Web, no podían salir, no podían ir a trabajar, llevar a los niños a la escuela”.

Por su parte, Héctor Vaca, agregó: “Tristemente, lo que está pasando ahora mismo en este país ha afectado a muchísimas familias. Muchos tienen miedo de salir de la casa, muchos están pensando en autodeportarse. Yo tengo primos que están pensando en autodeportarse por el miedo del ambiente ahora mismo, miedo de que quizás van a buscarlos. Y ellos están aquí legalmente porque están bajo un programa de asilo y todavía tienen suficiente miedo que están pensando en autodeportarse”.

Estas protestas no fue el único evento programado para el 20 de enero. En Carolina del Norte, se llevaron a cabo otras manifestaciones en Asheville, Fayetteville y Raleigh. Así como en otros estados.

Galería de imágenes de la marcha

Galería de protesta en Charlotte durante el aniversario del gobierno de Donald Trump (Fotos: Yuliana Montiel / La Noticia).

Otras noticias que podrían interesarte