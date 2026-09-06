Periodistas en Charlotte: CJC anuncia nueva directora y amplía su equipo

El Charlotte Journalism Collaborative (CJC), una alianza de seis salas de prensa y tres instituciones comunitarias, inicia una nueva etapa con cambios en su liderazgo y una mayor inversión de Queens University of Charlotte.

Shardae Brown asumirá como directora del CJC, mientras Sana Silvera-Roy será la primera gerente del programa Charlotte Documenters.

Ambas liderarán iniciativas para fortalecer el periodismo local, ampliar la participación cívica y conectar a medios, organizaciones comunitarias y residentes de Charlotte.

Chris Rudisill, quien dirige el CJC desde 2020, pasará a desempeñarse como asesor sénior durante la transición.

Shardae Brown asume dirección del CJC

Brown cuenta con más de 15 años de experiencia liderando proyectos y equipos en los sectores corporativo, gubernamental, comunitario y sin fines de lucro. También cofundó Epoch Tribe, una productora comunitaria que trabaja para destacar historias de la comunidad afroamericana de Charlotte.

“Como alguien que cree profundamente en el poder de la comunidad, la colaboración y la narración de historias, me siento honrada de unirme al Charlotte Journalism Collaborative”, dijo Brown.

La nueva directora aseguró que espera fortalecer el periodismo local y garantizar que la comunidad tenga acceso a información confiable. La creación de este puesto de tiempo completo representa una mayor inversión de Queens University en el futuro del CJC.

Charlotte Documenters tendrá nueva gerente

Silvera-Roy cuenta con más de una década de experiencia en periodismo, comunicaciones estratégicas, educación superior y participación comunitaria. Anteriormente trabajó en Charlotte-Mecklenburg Schools, UNC Greensboro, WXII 12 News y WSOC Channel 9. También enseña comunicación en Central Piedmont Community College.

Silvera-Roy estará al frente de Charlotte Documenters, una iniciativa que capacita y paga a residentes para documentar reuniones del gobierno local.

“Charlotte Documenters busca empoderar a los residentes para que comprendan mejor el gobierno local y participen en él”, dijo Silvera-Roy.

Seis años fortaleciendo el periodismo local

El CJC comenzó en 2019 y reúne a medios de comunicación, universidades, bibliotecas y organizaciones comunitarias.

La colaboración ha desarrollado proyectos periodísticos conjuntos, recursos de información cívica y conversaciones con la comunidad. También organiza el Local News Impact Summit y trabaja para fortalecer la formación de estudiantes de periodismo.

Actualmente participan Charlotte Mecklenburg Library, The Charlotte Observer, Queens University, La Noticia, QCity Metro, QNotes, UNC Charlotte Urban Institute, WCNC Charlotte y WFAE.

Rudisill continuará apoyando al CJC

Rudisill permanecerá como asesor sénior para ofrecer orientación estratégica y facilitar la transición.

“Estoy increíblemente orgulloso de lo que nuestros socios han construido juntos durante los últimos seis años”, dijo Rudisill.

Brown afirmó que la cooperación entre organizaciones continuará siendo fundamental para enfrentar los desafíos informativos de la comunidad.