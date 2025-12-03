La temporada navideña llega a Charlotte y sus alrededores con una deslumbrante variedad de espectáculos de luces que transforman a la ciudad en un espacio mágico. Desde impresionantes recorridos llenos de millones de luces sincronizadas con música, hasta aventuras en toboganes de nieve y pistas de patinaje de hielo. Hay todo tipo de entretenimiento para que disfrutes en familia o con amigos.

Navidad en el circuito de carreras La 16a temporada del espectáculo de luces navideñas más grande del sudeste, Speedway Christmas, presentado por Atrium Health, exhibe más de cinco millones de luces. Toda la exhibición se lleva a cabo en un recorrido de cuatro millas que incluye el legendario óvalo, la calle de boxes y el circuito interior. Las luces son sincronizadas con música en 101.3 FM, además de autocines en el gigantesco Speedway TV de jueves a domingo por la noche hasta Navidad. Fecha límite : 4 de enero

: 4 de enero Hora : 6:00 p.m. a 10:00 p. m.

: 6:00 p.m. a 10:00 p. m. Lugar : Charlotte Motor Speedway

: Charlotte Motor Speedway Dirección : 5555 Concord Pkwy S, Concord, NC 28027

: 5555 Concord Pkwy S, Concord, NC 28027 Costo: A partir de $35 por cada automóvil. Compra tu entrada en el siguiente enlace.

Disfruta en la Ciudad de la Navidad Las famosas luces de Navidad del centro de McAdenville desde hace 70 años se iluminarán este año más que nunca. Incluso habrá árboles flotantes en el lago y, durante la inauguración, habrá una ceremonia y un desfile del tronco. Podrás estacionar y caminar para disfrutar todo este espectáculo. Fecha límite : 26 de diciembre

: 26 de diciembre Hora : 5:30 p.m. a 10:00 p. m.

: 5:30 p.m. a 10:00 p. m. Lugar : Centro McAdenville

: Centro McAdenville Dirección : 102 Main St, McAdenville, NC 28101

: 102 Main St, McAdenville, NC 28101 Costo: gratis

Espectáculo de Ballantyne's Backyard Este espectáculo celebra su cuarto aniversario e incluye exhibiciones de luces espectaculares en un sendero para caminar de media milla, docenas de globos de nieve de gran tamaño, escenas festivas más grandes que la vida, Papá Noel, bailarinas y otros artistas y cientos de árboles decorados. Además, hay toboganes de hielo y otras atracciones. Fecha límite : 30 de diciembre

: 30 de diciembre Hora : 5:30 p.m. a 10:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 10:00 p.m. Lugar : Ballantyne’s Backyard

: Ballantyne’s Backyard Dirección : 11611 N Community House Rd, Charlotte, NC 28277

: 11611 N Community House Rd, Charlotte, NC 28277 Costo: A partir de $10. Compra tu entrada en el siguiente enlace.

Celebración de las luces de Kannapolis Las luces de Kannapolis se pueden ver a través de una caminata por el parque gratis. Pero también se puede tomar el Winterland Express por un módico precio. La atracción también incluye música, visitas a Papá Noel, asado de malvaviscos y más. Fecha límite : 30 de diciembre

: 30 de diciembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Village Park

: Village Park Dirección : 700 West C Street, Kannapolis, NC 28081

: 700 West C Street, Kannapolis, NC 28081 Costo: Libre para caminar por el parque. Los viajes en tren y en carrusel cuestan $2

Paseo por Patriots Park en Kings Mountain En este paseo por Patriots Park, más de un millón de luces transforman el parque en un país de las maravillas lleno de color y luz. Es una oportunidad mágica para que disfrutes de la exhibición de luces navideñas de última generación todas las noches hasta el Año Nuevo. Fecha límite : 1° de enero

: 1° de enero Hora : 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar : Patriots Park

: Patriots Park Dirección : 400 S Railroad Avenue, Kings Mountain, NC 28086

: 400 S Railroad Avenue, Kings Mountain, NC 28086 Costo: gratis Luces en Huntersville En este paseo por Winterlight Wander Trail, podrás caminar un sendero de 2 millas para disfrutar edificios y exhibiciones de luces. Fecha límite : 1° de enero

: 1° de enero Lugar : Winterlight Wander Trail

: Winterlight Wander Trail Dirección : 14705 N Old Statesville Rd, Huntersville, NC 28078

: 14705 N Old Statesville Rd, Huntersville, NC 28078 Costo: gratis

Luces en el jardín botánico Daniel Stowe Holidays at the Garden es una atracción en la que las personas quedarán hipnotizadas por el brillo de mil luces, las fuentes danzantes y el espíritu festivo que cubre cada rincón. Dispone de una fogata al aire libre, camiones de comida, y tienda de regalos. En el centro, un árbol de orquídeas es una pieza que encarna el espíritu de la temporada, justo afuera del majestuoso Gran Salón. Fecha límite : 27 de diciembre

: 27 de diciembre Hora : De lunes a domingo de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

: De lunes a domingo de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar : Jardín Botánico Daniel Stowe

: Jardín Botánico Daniel Stowe Dirección : 6500 South New Hope Road, Belmont, NC 28012

: 6500 South New Hope Road, Belmont, NC 28012 Costo: Adultos a partir de $24, niños a partir de $18, menores de dos años entran gratis. Compra tu entrada en el siguiente enlace.

Carowinds Winter Festival El festival de invierno de Carowinds es la ocasión para reunirse con amigos y familiares para crear recuerdos inolvidables. Es el evento navideño más inmersivo de las Carolinas y ofrece exhibiciones de luces navideñas, patinaje sobre hielo, actividades familiares, música, entretenimiento en vivo, comidas y bebidas reconfortantes inspiradas en las fiestas, desfiles navideños, atracciones selectas y mucho más. Fecha límite : 3 de enero

: 3 de enero Hora : Días y horas varían mes a mes.

: Días y horas varían mes a mes. Lugar : Carowinds Park

: Carowinds Park Dirección : 14523 Carowinds Blvd, Charlotte, NC 28273

: 14523 Carowinds Blvd, Charlotte, NC 28273 Costo: Desde $33. Compra tu entrada a través del siguiente enlace.

Espectáculo “Light the Knights” Light the Knights llega a su sexta edición ofreciendo actividades en torno a la Navidad como patinaje sobre hielo, toboganes de nieve, mercado artesanal, compras de delicias navideñas como chocolate caliente y dulces, decenas de miles de luces, decoración y mucho más para que puedas pasar un momento agradable. Fecha : 4 de enero (fechas seleccionadas)

: 4 de enero (fechas seleccionadas) Hora : La hora de inicio y finalización varían según el día

: La hora de inicio y finalización varían según el día Lugar : Truist Field

: Truist Field Ubicación : 324 S Mint Street, Charlotte, NC 28202

: 324 S Mint Street, Charlotte, NC 28202 Costo: $13 por persona solo por la entrada. $44 por persona por entrada, trineo y patinaje. Para comprar tus boletos, visita el siguiente enlace.

Luces, vino y café en un solo lugar Entre el centro de Charlotte y NoDa existe un jardín escondido que durante la Navidad se adorna con rosas y cientos de luces. Se trata de Rosie’s Coffee & Wine Garden. Allí podrás disfrutar de un ambiente encantador y relajante con un pequeño sendero, mientras disfrutas del vino, café o té. Fecha : 1.º de enero

: 1.º de enero Hora : 8:00 a.m. a 10:00 p.m. (Viernes y sábados cierra a las 11:00 p.m.)

: 8:00 a.m. a 10:00 p.m. (Viernes y sábados cierra a las 11:00 p.m.) Lugar : McGill Rose Garden

: McGill Rose Garden Ubicación : 940 N Davidson St, Charlotte, NC 28206

: 940 N Davidson St, Charlotte, NC 28206 Costo: entrada gratuita

