Una de las actividades que trae consigo la época navideña es la posibilidad de patinar sobre hielo en diferentes lugares de Carolina del Norte. Por eso, La Noticia te trae los sitios cerca de Charlotte a los que puedes visitar para sumergirte en esta aventura de hielo, aprovechar el clima y disfrutar de los desfiles, luces, platillos y colores de la temporada.
Camp North End vuelve por tercer año consecutivo
Por tercera vez, Camp North End se une a la magia del invierno ofreciendo una pista de patinaje sobre hielo al público. Además de pasear por el conocido espacio, podrás relajarte junto a las fogatas que disponen para el público, tomar una bebida de temporada, disfrutar de la comida de los comercios locales y todo mientras tus seres queridos se sumergen en la aventura del patinaje.
- Fecha límite: 4 de enero
- Horario: Lunes a jueves de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. | viernes de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. | sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. | domingo de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
- Costo: $18, menores de 10 años solo pagan $15. Puedes comprar tu entrada en el siguiente enlace.
Pista de patinaje de Light the Knights
Light the Knights llega a su sexta edición ofreciendo actividades en torno a la Navidad como patinaje sobre hielo, toboganes de nieve, mercado artesanal, compras de delicias navideñas como chocolate caliente y dulces, decenas de miles de luces, decoración y mucho más para que puedas pasar un momento agradable.
- Fecha límite: hasta el 4 de enero (días seleccionados)
- Horario: La hora de inicio y finalización varían según el día
- Lugar: Truist Field
- Dirección: 324 S Mint Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: $12 por persona solo por la entrada. $40 por persona por entrada, trineo y patinaje (no incluye impuestos). Para comprar tus boletos, visita el siguiente enlace.
Patina sobre hielo en Whitewater Center
El centro Whitewater cuenta con una pista de hielo que se divide en cuatro áreas distintas. Dos senderos y dos zonas de patinaje libre. Además, podrás tomar bebidas calientes en una reconfortante zona de descanso y probar la nueva pista con desafíos para que aprendas a patinar con obstáculos, como pequeños barriles. Puedes llevar tus propios patines, si así lo deseas.
- Fecha límite: mediados de febrero
- Horario: Todos los días de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.
- Lugar: U.S. National Whitewater Center
- Dirección: 5000 Whitewater Center Pkwy, Charlotte, NC 28214
- Costo: $25. Compra tu entrada visitando el siguiente enlace.
Vacaciones sobre hielo: una pista en Rock Hill
Como todos los años, el centro de la ciudad de Rock Hill, también conocida como Old Town, se viste de invierno para ofrecer una variedad de eventos, música en vivo, festivales históricos y entretenimientos a la comunidad. Este año lo hace también con “Founders Holiday Rink” y su pista de hielo ubicada en Carolina del Sur, pero muy cerca de la Ciudad Reina de Carolina del Norte.
- Fecha límite: 19 de enero
- Lugar: Al frente de Fountain Park
- Dirección: 300 E Main Street, Rock Hill, SC
- Costo: $15 por alquilar los patines y 90 minutos en la pista de hielo. La entrada debe adquirirse en el sitio.
- Horario: Varía todos los días, visita el siguiente enlace para conocer las horas disponibles y más información.
Carowinds y su magia por la Navidad
Celebra la temporada navideña en uno de los espacios más conocidos de Las Carolinas. Se trata del parque temático Carowinds, el cual viene este año con su pista de hielo, y ofreciendo a sus alrededores todas sus atracciones, espectáculos y comida y bebidas inspiradas en estas fiestas.
- Fecha límite: 4 de enero
- Horario: A partir de las 5:00 p.m.
- Lugar: Carowinds
- Dirección: 14523 Carowinds Blvd, Charlotte, NC 28273
- Costo: La entrada al parque tiene un precio de $33, más $15 por patinar en la pista de hielo. Visita el siguiente enlace para adquirir tu boleto.
Patinaje sobre hielo en Huntersville
La pista de patinaje sobre hielo en Birkdale in Huntersville vuelve a abrir sus puertas para los amantes de las actividades navideñas. Este espacio, ubicado a pocos minutos de Charlotte, ofrece una experiencia emocionante en la cual podrás practicar tus tácticas y trucos en el hielo.
- Fecha límite: 11 de enero
- Horario: Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 10:00 p.m. | sábado de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. | domingos de 12:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: The Plaza en Birkdale Village
- Dirección: Sam Furr Rd & Birkdale Commons Pkwy, Huntersville, NC 28078
- Costo: A partir de $14 los niños y $18 los adultos. Visita el siguiente enlace para comprar tu entrada.