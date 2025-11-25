Esta temporada navideña, los periodistas latinos de las Carolinas hacen un llamado urgente y lleno de esperanza: ningún niño debería pasar la Navidad sin un regalo. Con su campaña anual “Corresponsales de Amor”, la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas (OPHLC) busca recolectar juguetes para los 750 estudiantes de una escuela donde la mayoría de los niños enfrentan retos económicos.

Corresponsales de Amor es una iniciativa que la OPHLC impulsa desde hace cuatro años para llevar un momento de alegría a niños y familias durante esta temporada.

Este año, los juguetes estarán destinados a los alumnos de Winding Springs Elementary, una escuela de Charlotte donde más del 65 % de los estudiantes son latinos.

“En nuestra escuela muchos de nuestros niños viven realidades muy difíciles, lamentablemente, la mayoría de sus familias enfrentan muchos desafíos económicos y algunos padres tienen dos o tres trabajos para poder sostener su hogar y aun así, muchas veces no les alcanza y no tienen para dar un juguete a los niños. Entonces esta iniciativa es una forma de trasmitir un mensaje a los niños: el que ‘ellos importan’ y darle un poco de esperanza”, dijo a La Noticia, Siulin Bromberg, maestra de la escuela.

“Los recientes operativos migratorios generaron temor en muchos estudiantes y sus familias. Hoy tenemos una oportunidad para solidarizarnos con una escuela que cuenta con una importante presencia de alumnos latinos; juntos podemos traer sonrisas a estos niños y demostrarles que no están solos”, comentó Diego Barahona, presidente de la OPHLC.

¿Cómo ayudar a un niño esta Navidad?

Dona juguetes en la noche de Karaoke.

Para ingresar, trae dos juguetes nuevos para niños de 5 a 11 años, como pelotas, muñecas, peluches y juegos de mesa, entre otros. La noche del evento podrás cantar, comer, disfrutar de música en vivo y compartir con periodistas latinos de las Carolinas. Las primeras 25 personas recibirán un descuento de $10 en el consumo.

Fecha : sábado 6 de diciembre

: sábado 6 de diciembre Hora : a partir de las 6:30 p.m.

: a partir de las 6:30 p.m. Lugar : Monterrey Mexican Restaurant

: Monterrey Mexican Restaurant Dirección : 1001 E W T Harris Blvd, Charlotte, NC 28213.

: 1001 E W T Harris Blvd, Charlotte, NC 28213. Observación: Las primeras 25 personas en donar recibirán un cupón de $10 para su consumo.

Deja tu juguete en la escuela

Para quienes no puedan asistir el 6 de diciembre, pueden dejar sus regalos en las oficinas de la escuela Winding Springs Elementary, ubicada en 6601 Horace Mann Rd, Charlotte, NC 28269. Los juguetes serán recibidos de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Puede enviar un mensaje de texto en español a Siulin Bromberg al 704-905-7268 para confirmar la entrega. La fecha límite para dejar su regalo es el lunes 8 de diciembre.

Dona a la organización

Si estás fuera del área de Charlotte o no puedes asistir al evento en persona, aún puedes hacer tu parte a través de una donación económica. Solo necesitas enviar tu contribución por Zelle a: organizacionphlc@gmail.com, y la comisión encargada comprará los juguetes que harán felices a los niños en esta Navidad.

Difunde la información

Si no puedes donar o asistir al evento, ayuda difundiendo esta campaña y comparte la información con amigos, familiares y conocidos que puedan sumarse. Para más información sobre Corresponsales de Amor y la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas, llama al 407-520-0187.