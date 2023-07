Una latina denunció ser víctima de agresión sexual por un intérprete médico, quien fingió ser doctor del Departamento de Salud del Condado de Mecklenburg para hacer una ‘visita a domicilio’. Esto dio inició a una investigación para buscar posibles afectadas.

Para el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, quienes recibieron esta denuncia el 11 de julio, este delito no es un hecho aislado, sino un modus operandi que pudo haber afectado a otras latinas. Por ello, invitan a que cualquier persona que tenga información sobre este incidente o que crea haber sido víctima del agresor para que denuncie.

A través de una llamada telefónica de rutina, fue que una latina se enteró de que quien la visitó para una ‘revisión médica’ no era doctor ni trabajador de la salud, sino un desconocido que ingresó a su domicilio y la agredió sexualmente en su cocina, mientras sus hijos de un mes y dos años estaban en la sala.

Aunque no era la primera vez que recibía una visita de un trabajador en el servicio médico, la latina notó un comportamiento perturbador de este último visitante, eso la llevó a contarle lo sucedido a Blanca Labrada, quien trabaja para Care Ring Charlotte y la llamó para conocer su recuperación post-embarazo y el estado de su recién nacida.

“Nosotros tenemos a 60 clientes a quienes ayudamos durante el embarazo y el postparto. Ella (la víctima) es una de estas pacientes desde el 2021 y yo la llamé para saber cómo estaba y me comentó que la fue a examinar un hombre que la hizo sentir rara e incómoda. Le pedí más información y me dijo 'es un señor que me llamó y me dijo que venía. Cuando vino me dijo que no me podía examinar delante de los niños, entonces me llevó a la cocina y me comenzó a examinar los pechos'”, dijo Labrada a La Noticia.