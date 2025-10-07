Descubre los mejores talleres y seminarios en Charlotte del 8 al 16 de octubre para impulsar tu carrera, tu negocio o entender mejor como apoyar el aprendizaje de tu hijo. Aprende a usar LinkedIn, obtén certificaciones en gestión de proyectos, mejora tus habilidades en Microsoft Word e Internet, y participa en talleres gratuitos de emprendimiento y desarrollo personal, con esta cartelera que te trae La Noticia.
Seminario: LinkedIn para impulsar su negocio
Con este seminario de Prospera descubra cómo aprovechar el potencial de LinkedIn para fortalecer su marca, ampliar su red de contactos y generar nuevas oportunidades comerciales.
- Fecha: miércoles 8 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscríbete en el siguiente enlace.
Obtén tu certificado en gestión de proyectos
La Coalición Latinoamericana invita a la comunidad a participar en clases para obtener un certificado en gestión de proyectos. Allí aprenderás a definir y describir la gestión de un proyecto, obtener habilidades para trabajar en equipo y cómo fortalecer tu perfil profesional. La modalidad de las clases es una presencial y las siguientes en línea.
- Fecha: a partir del jueves 9 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Primeras cuatro clases en línea.
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 (última clase)
- Costo: $40.
- Registro en el siguiente enlace.
Taller gratuito: Constitución Legal de compañías
El Centro Hispano ofrece un taller gratuito donde enseñarán los pasos clave para registrar su empresa y asegurar el crecimiento de su negocio con bases sólidas y dentro del marco legal.
- Fecha: jueves 9 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Taller para padres de desarrollo cognitivo
Únase a Bárbara Cantisano, directora de alfabetización temprana de la biblioteca de Charlotte Mecklenburg, en un taller informativo gratuito para padres y cuidadores. Allí aprenderá sobre etapas evolutivas de los niños y cómo ayudar a su desarrollo de conocimientos.
- Fecha: jueves 9 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción: en el siguiente enlace
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 9 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
- Fecha: martes 14 de octubre
- Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Plaza Midwood Library
- Dirección: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205
Taller: Introducción a las nociones básicas del Internet
Aprenda cómo navegar en línea, buscar información de manera efectiva y mantenerse seguro mientras usa Internet. Esta clase está dirigida a personas que ya se sienten cómodas usando el mouse y el teclado, pero que tienen poca o ninguna experiencia previa con el uso de Internet.
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Taller: Introducción a Microsoft Word
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación.
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: de 10:00 a.m. a 11:15 a.m.
- Lugar: University City Regional
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Programa gratuito de intercambio de idiomas para adultos
La biblioteca de Charlotte South Boulevard finaliza ofrece un programa gratuito de intercambio de idiomas bilingües para adultos. Este está dirigido a hablantes de español que buscan practicar su inglés y viceversa.
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace
Taller: Impuestos y tipos de seguros de compañía
El Centro Hispano ofrece un taller gratuito donde enseñarán a los dueños de negocios cómo cumplir con sus obligaciones fiscales y cómo manejar su empresa con seguridad y confianza en términos de impuestos.
- Fecha: jueves 16 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Sesión informativa: certificación en educación infantil
La Coalición Latinoamericana, a través de su Centro Económico y Laboral, estarán llevando una sesión virtual informativa sobre las certificaciones y licencias en educación infantil. Allí también explicarán sobre cómo revalidar un título universitario de su país y explorar cómo crecer en esa carrera.
- Fecha: jueves 16 de octubre
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción en el siguiente enlace.
Taller gratuito: Construye tu marca
Este taller gratuito es ofrecido por Women Business Center of Charlotte, quienes enseñarán como construir historias para convertir tu empresa en una marca poderosa y que sobresalga, conecte y se diferencie de otros negocios a través de la creatividad.
- Fecha: jueves 16 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción en el siguiente enlace