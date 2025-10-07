Quién no ama un delicioso taco en cualquier momento del día y es que su practicidad y combinación lo hacen desde un plato sencillo hasta uno de los más elegantes, no es de extrañar que este 7 de octubre se celebre el Día Nacional del Taco y te decimos por qué y cuáles son los mejores de Charlotte.

¿Por qué se celebra el Día Nacional del Taco hoy 7 de octubre?

La razón por la que se celebra el Día Nacional del Taco en Estados Unidos el 7 de octubre no está clara. Anteriormente se celebrar el 4 de octubre, pero en el 2024 cambió oficialmente al primer martes de octubre para alinear la celebración anual con la popular tradición de “Taco Tuesday”.

PSe considera que se eligió la fecha para aumentar las ventas de este platillo con promociones y ofertas, aunque también es un buen momento para celebrar la herencia mexicana y su influencia en Estados Unidos.

La primera vez que se celebró el Día Nacional del Taco en Estados Unidos fue en el 2009 y para festejarlo, una gran cantidad de mexicanos y personas de ascendencia mexicana, así como estadounidenses, celebran con este representativo plato de la gastronomía mexicana.

¿Cuáles son las 10 mejores taquerías de Charlotte?

Los mexicanos sabemos que cada quien tiene sus tacos favoritos y que estos pueden variar de persona a persona, por lo que hacer una lista puede ser complicado, sin embargo, te decimos cuáles son las 10 mejores taquerías de Charlotte de acuerdo con los usuarios de Yelp.