Del 8 al 15 de octubre, Charlotte se llena de actividades para todos los gustos: desde festivales culturales, cine al aire libre y clases de yoga gratuitas, hasta eventos comunitarios como clínicas para mascotas, talleres de inmigración y comida gratis. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos locales que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.
Comunidad
Mega clínica gratuita para mascotas
Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, la Oficina de Control y Cuidado de Animales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ofrece una clínica gratuita en la cual vacunarán a las mascotas contra la rabia, ofrecerán microchips y otras vacunas esenciales. Informa el refugio que los perros deben estar con una correa segura y los gatos en transportadoras. Además, es solo para quienes vivan en el condado de Mecklenburg.
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: 8:00 a.m. a 10:45 a.m.
- Lugar: CMPD Animal Care & Control
- Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217
Sesión: ¿Tienes preguntas de inmigración?
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus.
- Fecha: lunes 13 de octubre
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.
Comida gratis en Charlotte
Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 14 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
Evento de contratación de CMS
Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más.
- Fecha: miércoles 15 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
Salud y bienestar
Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú
El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales.
- Fecha: miércoles 8 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis
Clases de estiramiento gtatis
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estan llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: miércoles 8 y 15 de octubre
- Hora: 6:00 p.m.
- Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104
- Fecha: jueves 9 de octubre
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Freedom Park
- Dirección: 1516 Princeton Ave, Charlotte, NC 28209
Festival de concientización sobre la salud mental
Participa en este festival gratuito, el cual contará con actividades que promueven la salud en todos sus aspectos: habrá yoga, música de sanación, juegos interactivos, manualidades para niños, y adultos, vendedores de comida y mesas sobre recursos locales.
- Fecha: viernes 10 de octubre
- Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Pascuales' Farm
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
Clase gratuita de salsa y bachata
Participa en esta actividad gratuita organizada por Renacer, en la cual la bailarina Karen Correa ofrecerá una clase de salsa y bachata. Únete a una noche llena de energía y ritmos latinos
- Fecha: lunes 13 de octubre
- Hora: 7:30 p.m.
- Lugar: Sip City
- Dirección: 917 Central Ave unit b, Charlotte, NC 28204
Arte, cultura y entretenimiento
Evento: Conexiones Ancestrales
La Casa de la Cultura y Harvey B. Gantt Center invitan a una experiencia interactiva por el Mes de la Herencia Hispana. Este evento contará con presentaciones de arte en vivo que incluyen ritmos como la bomba puertorriqueña, calipso venezolano y festejo peruano. Además, ofrecerán talleres guiados sobre estos géneros afro latinos.
- Fecha: miércoles 8 de octubre
- Hora: 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: Harvey B. Gantt Center
- Dirección: 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratis.
- Registro en el siguiente enlace.
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Scooby-Doo”.
- Fecha: jueves 9 de octubre
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Serie musical en el centro de Charlotte
Disfruta de esta serie gratuita presentada por Ascent Uptown, que llenará de música, sabor y comunidad el Romare Bearden Park todos los jueves de octubre.
El evento combina lo mejor de un mercado de agricultores con presentaciones en vivo, creando el ambiente perfecto para relajarte después del trabajo. El próximo evento estará recreado en el Blue Monday: la generación de MTV.
- Fecha: jueves 9 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 8:30 p.m.
- Lugar: Romare Bearden Park
- Dirección: 300 S Church St, Charlotte, NC 28202
Noche latina en Camp North End
Únete a una tarde y noche llena de música con Orquesta Mayor, auténtica comida latina y bebidas refrescantes, ritmos urbanos y tropicales y presentaciones de baile y taller gratuito de pasos latinos a cargo de Rumbao. Este es un evento gratuito en el distrito Boileryard del Camp North End.
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 1824 Statesville Ave, Charlotte, NC 28206
- Costo: Gratis
Festival Internacional de Concord
El Puente Hispano te invita a disfrutar del Festival Internacional de Concord, un evento lleno de cultura de diferentes países. Habrá coloridas actuaciones étnicas, artes, comida internacional, puestos culturales y un rincón para los niños con atracciones de inspiración internacional y mucha más diversión para toda la familia.
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Downtown Concord
- Dirección: Union St N, Concord, NC 28025
- Costo: Gratis
Celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas por el mes de la herencia hispana. En ellas habrá música, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. Las fechas y direcciones de los eventos son:
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5601 South Blvd, Charlotte, NC 28210
- Fecha: domingo 12 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 4316 N Tryon St, Charlotte, NC 28213
Cine en los barrios
Durante los próximos meses, Cine Casual estará presentando películas latinoamericanas para crear espacios de comunidad, diálogo y cultura completamente gratis. La película será en inglés con subtítulos en español o viceversa. Trae tu manta o silla y disfruta de esta actividad con tu familia y amigos con refrigerio gratuito. La próxima película es: Encanto.
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 9:30 p.m.
- Lugar: Lake Mist Apartments
- Dirección: 1120-A Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217
- Costo: gratis. Debe registrarse en el siguiente enlace.
Noche de lotería mexicana en Charlotte
La organización sin fines de lucro Obra invita a la comunidad a participar la lotería o bingo mexicano y disfrutar de comida del chef Edwin y comedio a cargo de Nelson Santiago. Además de estas actividades, habrá música, premios y venta de bebidas.
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Galería de Obra Collective en el VAPA Center
- Dirección: 700 N. Tryon St. Charlotte, NC 28202
Taller de baile y música en vivo
La Casa de la Cultura estará llevando a cabo una presentación en vivo en donde guiarán a los participantes a bailar al ritmo de la bomba puertorriqueña, tambor venezolano y festejo peruano. Este evento se hace en celebración de su tercer aniversario.
- Fecha: martes 14 de octubre
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Galería de Obra Collective en el VAPA Center
- Dirección: 700 N. Tryon St. Charlotte, NC 28202
- Costo: Gratis