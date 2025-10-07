Del 8 al 15 de octubre, Charlotte se llena de actividades para todos los gustos: desde festivales culturales, cine al aire libre y clases de yoga gratuitas, hasta eventos comunitarios como clínicas para mascotas, talleres de inmigración y comida gratis. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos locales que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Mega clínica gratuita para mascotas ​​Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, la Oficina de Control y Cuidado de Animales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ofrece una clínica gratuita en la cual vacunarán a las mascotas contra la rabia, ofrecerán microchips y otras vacunas esenciales. Informa el refugio que los perros deben estar con una correa segura y los gatos en transportadoras. Además, es solo para quienes vivan en el condado de Mecklenburg. Fecha: sábado 11 de octubre

sábado 11 de octubre Hora: 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

8:00 a.m. a 10:45 a.m. Lugar: CMPD Animal Care & Control

CMPD Animal Care & Control Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217

Sesión: ¿Tienes preguntas de inmigración? La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus. Fecha : lunes 13 de octubre

: lunes 13 de octubre Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.

Comida gratis en Charlotte Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 14 de octubre

: martes 14 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

Evento de contratación de CMS Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más. Fecha : miércoles 15 de octubre

: miércoles 15 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Hickory Grove Library

: Hickory Grove Library Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

Salud y bienestar

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 8 de octubre

: miércoles 8 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Clases de estiramiento gtatis Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estan llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : miércoles 8 y 15 de octubre

: miércoles 8 y 15 de octubre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104 Fecha : jueves 9 de octubre

: jueves 9 de octubre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210 Fecha : sábado 11 de octubre

: sábado 11 de octubre Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Freedom Park

: Freedom Park Dirección: 1516 Princeton Ave, Charlotte, NC 28209

Festival de concientización sobre la salud mental Participa en este festival gratuito, el cual contará con actividades que promueven la salud en todos sus aspectos: habrá yoga, música de sanación, juegos interactivos, manualidades para niños, y adultos, vendedores de comida y mesas sobre recursos locales. Fecha: viernes 10 de octubre

viernes 10 de octubre Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

4:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar: Pascuales' Farm

Pascuales' Farm Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

Clase gratuita de salsa y bachata Participa en esta actividad gratuita organizada por Renacer, en la cual la bailarina Karen Correa ofrecerá una clase de salsa y bachata. Únete a una noche llena de energía y ritmos latinos Fecha : lunes 13 de octubre

: lunes 13 de octubre Hora : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Lugar : Sip City

: Sip City Dirección: 917 Central Ave unit b, Charlotte, NC 28204

Arte, cultura y entretenimiento

Evento: Conexiones Ancestrales La Casa de la Cultura y Harvey B. Gantt Center invitan a una experiencia interactiva por el Mes de la Herencia Hispana. Este evento contará con presentaciones de arte en vivo que incluyen ritmos como la bomba puertorriqueña, calipso venezolano y festejo peruano. Además, ofrecerán talleres guiados sobre estos géneros afro latinos. Fecha : miércoles 8 de octubre

: miércoles 8 de octubre Hora : 11:30 a.m. a 1:30 p.m.

: 11:30 a.m. a 1:30 p.m. Lugar : Harvey B. Gantt Center

: Harvey B. Gantt Center Dirección : 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202 Costo : gratis.

: gratis. Registro en el siguiente enlace.

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Scooby-Doo”. Fecha : jueves 9 de octubre

: jueves 9 de octubre Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Serie musical en el centro de Charlotte Disfruta de esta serie gratuita presentada por Ascent Uptown, que llenará de música, sabor y comunidad el Romare Bearden Park todos los jueves de octubre. El evento combina lo mejor de un mercado de agricultores con presentaciones en vivo, creando el ambiente perfecto para relajarte después del trabajo. El próximo evento estará recreado en el Blue Monday: la generación de MTV. Fecha : jueves 9 de octubre

: jueves 9 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 8:30 p.m.

: 3:00 p.m. a 8:30 p.m. Lugar : Romare Bearden Park

: Romare Bearden Park Dirección: 300 S Church St, Charlotte, NC 28202

Noche latina en Camp North End Únete a una tarde y noche llena de música con Orquesta Mayor, auténtica comida latina y bebidas refrescantes, ritmos urbanos y tropicales y presentaciones de baile y taller gratuito de pasos latinos a cargo de Rumbao. Este es un evento gratuito en el distrito Boileryard del Camp North End. Fecha : sábado 11 de octubre

: sábado 11 de octubre Hora : 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección : 1824 Statesville Ave, Charlotte, NC 28206

: 1824 Statesville Ave, Charlotte, NC 28206 Costo: Gratis

Festival Internacional de Concord El Puente Hispano te invita a disfrutar del Festival Internacional de Concord, un evento lleno de cultura de diferentes países. Habrá coloridas actuaciones étnicas, artes, comida internacional, puestos culturales y un rincón para los niños con atracciones de inspiración internacional y mucha más diversión para toda la familia. Fecha : sábado 11 de octubre

: sábado 11 de octubre Hora : 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Downtown Concord

: Downtown Concord Dirección : Union St N, Concord, NC 28025

: Union St N, Concord, NC 28025 Costo: Gratis

Celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas por el mes de la herencia hispana. En ellas habrá música, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. Las fechas y direcciones de los eventos son: Fecha : sábado 11 de octubre

: sábado 11 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 5601 South Blvd, Charlotte, NC 28210 Fecha : domingo 12 de octubre

: domingo 12 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 4316 N Tryon St, Charlotte, NC 28213

Cine en los barrios Durante los próximos meses, Cine Casual estará presentando películas latinoamericanas para crear espacios de comunidad, diálogo y cultura completamente gratis. La película será en inglés con subtítulos en español o viceversa. Trae tu manta o silla y disfruta de esta actividad con tu familia y amigos con refrigerio gratuito. La próxima película es: Encanto. Fecha : sábado 11 de octubre

: sábado 11 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 9:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 9:30 p.m. Lugar : Lake Mist Apartments

: Lake Mist Apartments Dirección : 1120-A Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217

: 1120-A Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217 Costo: gratis. Debe registrarse en el siguiente enlace.

Noche de lotería mexicana en Charlotte La organización sin fines de lucro Obra invita a la comunidad a participar la lotería o bingo mexicano y disfrutar de comida del chef Edwin y comedio a cargo de Nelson Santiago. Además de estas actividades, habrá música, premios y venta de bebidas. Fecha : sábado 11 de octubre

: sábado 11 de octubre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Galería de Obra Collective en el VAPA Center

: Galería de Obra Collective en el VAPA Center Dirección: 700 N. Tryon St. Charlotte, NC 28202