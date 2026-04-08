Por tercer año consecutivo, regresa el Charlotte Latin Film Festival, en español Festival de Cine Latino de Charlotte. Un evento de dos semanas que incluye películas hechas por y para latinos en diferentes países como: Venezuela, Colombia, España, México, Brasil, Perú, Cuba, Guatemala, Alemania y Estados Unidos, con talento latino local.

“Este evento no son solo películas. También es comunidad y disfrutar del evento de recepción, el del cierre con la producción de El Panadero del Cambio. Además de encuentros los domingos, donde podrán conversar con otros aficionados del cine”, dijo a La Noticia Giovanna Torres, organizadora del evento y fundadora de Cine Casual.

Seis años de Cine Casual

El Festival de Cine Latino de Charlotte forma parte de los eventos de Cine Casual, un proyecto iniciado por Torres en el 2020, tras seis años intentando conectar con la comunidad latina de Charlotte.

“Cuando me mudé de Connecticut a Charlotte en el 2015 y ya llevaba años aquí sin poder conectar con los latinos y con el arte y la cultura. Sentí como un vacío y conecté con mi pasión que es el cine, especialmente el latinoamericano. Así fue como surgió la idea de hacer un blog sobre cine latinoamericano”, contó

Con este evento, busca visibilizar producciones y talento latino desde la distancia. “Creo que es importante apoyar el cine latinoamericano porque nos ayuda a mostrar nuestras raíces al mundo, a celebrar nuestra cultura, a hacernos sentir cerca de casa y conocer otras perspectivas”, añadió.

¿Cuándo, dónde y qué película latina podrás ver en este evento?

La tercera edición del Festival de Cine Latino de Charlotte es del 16 al 26 de abril. Las producciones incluyen:

Todas estas proyecciones serán en The Independent Picture House, ubicado en 4237 Raleigh St, Charlotte, NC 28213 y cada una tiene un precio de entre $12 y $17, más impuestos. La primera película (el 16 de abril) contará con una recepción a las 6:00 p.m. Para conocer las actividades que se realizarán en cada jornada, conocer más detalles sobre las películas y comprar tu entrada, visita el siguiente enlace.

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