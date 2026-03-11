En Charlotte, varios museos ofrecen días de entrada gratuita, brindando una excelente oportunidad para explorar la ciudad. Estos días varían según el público: algunos están abiertos a todos, mientras que otros son exclusivos para niños, estudiantes o miembros de ciertas organizaciones. Descubre cuáles son tus opciones para disfrutar de más espacios culturales en la Ciudad Reina sin ningún costo.

Días gratis en el Museo Mint El Mint Museum es un referente cultural que ha evolucionado en los últimos años, ofreciendo variedad de exposiciones, eventos que traen la cultura de diversos países y nuevas tecnologías de acceso. Además, cuentan con sus “miércoles gratuitos”, en los cuales puedes visitar las instalaciones de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. en sus dos sedes: Mint Museum Randolph: 2370 Randolph Road, Charlotte, NC 28207.

Mint Museum Uptown: Levine Center for the Arts, 500 South Tryon Street, Charlotte, NC 28202.

Museo Mint para niños El popular museo de Charlotte ofrece el Mint 2 Move for Kids, un programa bilingüe (inglés-español) diseñado para niños y sus familias. El evento es gratuito y permite a los participantes explorar la música, los cuentos y los instrumentos latinos junto al equipo Criss Cross Mangosauce, un grupo de artistas y educadores latinoamericanos. Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Mint Museum Randolph (2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207)

: Mint Museum Randolph (2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207) Fechas del 2026: sábado 14 de marzo, sábado 13 de junio, sábado 19 de septiembre y sábado 12 de diciembre.

Programa para adolescentes Los adolescentes tienen acceso gratuito al Mint Museum todos los días y pueden asistir a eventos exclusivos para ellos, siempre que se registren en NexGen Mint, un programa sin costo. Pueden hacerlo visitando el siguiente enlace.

Fiesta en el parque del Mint Museum Randolph El último domingo de cada mes, la comunidad podrá visitar gratis el museo Mint en Randolph y disfrutar de las colecciones que se encuentran dentro de la instalación, participar en actividades artísticas familiares, música en vivo y de la presencia de food trucks con comida variada. Horario : De 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

: De 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : Mint Museum Randolph (2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207)

: Mint Museum Randolph (2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207) Próximas fechas: domingo 22 de marzo. Visita el siguiente enlace para conocer las próximas fechas.

Centro Harvey B. Gantt para las artes y la cultura afroamericanas Al igual que el Mint Museum, el Gantt Center forma parte de esta iniciativa del Levine Center for the Arts, donde suele haber programación especial como proyecciones de cine, charlas de artistas o presentaciones de danza gratis. Para disfrutar de esta instalación, puedes asistir todos los miércoles de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. a 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202.

Museo de arte moderno Bechtler Bechtler Museum of Modern Art también ofrece visitas gratis, los miércoles de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. en 420 S Tryon St, Charlotte, NC 28202. También ofrece entrada gratuita durante todo el año a los miembros en servicio activo y retirados del personal militar, la Guardia Nacional, la Reserva y sus familias, personas con discapacidades y sus acompañantes. Adicionalmente, cuenta con recorridos gratuitos de

Admisión gratis presentando su tarjeta bancaria Quienes tengan cuenta bancaria con Bank of America o Merrill pueden asistir gratis a diferentes museos presentando su tarjeta del banco e identificación. Solo se admite gratis al titular. Sus acompañantes deberán pagar entrada. Las fechas para ir este 2026 son: 4 y 5 de abril.

2 y 3 de mayo

6 y 7 de junio.

4 y 5 de julio

1 y 2 de agosto

5 y 6 de septiembre

3 y 4 de octubre

7 y 8 de noviembre

5 y 6 de diciembre Los museos que podrá disfrutar son: Mint Museum (ambas sedes)

Bechtler Museum of Modern Art

Charlotte Museum of History

Harvey B. Gantt Center for African-American Arts + Culture

Sullenberger Aviation Museum

Bank of America’s Museums

Museo de Historia de Charlotte El Charlotte Museum of History preserva y comparte la historia de Charlotte, desde la época de la Revolución hasta la actualidad. Entre los puntos destacados del museo se encuentran la Casa de Piedra Alexander de 1774 y la Campana de la Libertad. El edificio principal alberga exposiciones que iluminan diversos aspectos de la historia de la ciudad. Los días gratuitos suelen ser durante MeckDec Day (alrededor del 20 de mayo para celebrar la independencia de Mecklenburg)

Durante el Indigenous Heritage Festival.

Y, Winter Solstice / Holiday Open House Además, miembros del museo y niños menores de 3 años entran gratis. Visita el siguiente enlace para más información.

Museo de Historia Natural de Schiele El Museo de Schiele es un museo de historia natural en Gastonia. Es gratis el segundo martes del mes, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. La dirección es. 1500 E Garrison Blvd, Gastonia, NC 28054

McColl Center for Art + Innovation El McColl Center alberga estudios de artistas y más de 5,000 pies cuadrados de espacio de galería. Siempre es gratis visitar. Asegúrese de consultar su sitio web durante horas, porque no está abierto todos los días. La dirección es: 721 N Tryon St, Charlotte, NC 28202