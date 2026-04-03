El festival Charlotte SHOUT regresa este 2026 con una serie de intervenciones artísticas que llenan distintos espacios públicos de la ciudad. A través de murales, instalaciones y propuestas visuales, artistas locales presentan transforman calles, edificios y aceras en un lienzo urbano. Este año, el evento gira en torno al tema: Deja que el asombro guíe el camino.

Además de instalaciones interactivas, durante estos días habrá música en vivo, puestos de comida, conciertos, exposiciones de moda, una cacería de huevos gratis para niños de todas las edades y otras actividades.

El festival Charlotte SHOUT cuenta con el respaldo de Atrium Health y Bank of America, y es organizado por Charlotte Center City Partners. Durante su programación, artistas de distintas disciplinas participan con presentaciones que incluyen exposiciones visuales, espectáculos de danza y música, distribuidos en varios eventos y escenarios a lo largo de la ciudad.

¿Cuándo es Charlotte SHOUT 2026?

La edición de este año se lleva a cabo del 3 al 19 de abril. Son 17 días ininterrumpidos de actividades, instalaciones y sorpresas en el centro de Charlotte. Las obras interactivas están disponibles todos los días, todo el día. Sin embargo, los eventos son generalmente de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. La mayoría de ellos son gratis.

¿Dónde conseguir las instalaciones de arte? Texturas en cascada. Esculturas grandes hechas con recipientes de plástico reciclado invitan al público a interactuar. Al girarlas con la mano, producen sonidos similares a un “palo de lluvia” y ofrecen una experiencia que combina reciclaje y arte. Lugar: Bank of America Plaza, Charlotte, NC 28280 Huevos de Pascua Gigantes. Celebra la creatividad de artistas locales con una deslumbrante exhibición de 11 huevos gigantes. Estas esculturas funcionan el arte y la conciencia ambiental. Lugar: 425 S Tryon St, Charlotte, NC 28202 El reloj de arena para otro tiempo Relojes de arena gigantes que los visitantes pueden mover, creando efectos visuales y sonoros. Una experiencia hipnótica que invita a reflexionar sobre el presente. Lugar: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202 Los Trompos. Creados por los artistas mexicanos Esrawe + Cadena, estos trompos gigantes de colores vibrantes invitan al público a subirse y girar, fomentando la conexión humana a través del juego. Lugar: 500 S Tryon St, Charlotte, NC 28202 El maravilloso guardarropa de Will White. Una de las novedades de este año es una instalación inmersiva inspirada en Alicia en el País de las Maravillas. Los visitantes recorren un pasillo tipo pasarela hacia el “armario” del Conejo Blanco para disfrazarse, pasan por la fiesta del té del Sombrerero Loco y terminan en el Jardín de la Reina de Corazones. Lugar: 400 S Tryon St, Charlotte, NC 28202

Eventos destacados

Búsqueda de huevos de Pascua en First Ward Park Disfruta de una divertida Búsqueda de Huevos de Pascua en First Ward Park, con actividades para toda la familia, incluyendo fotos con el Conejo de Pascua, una búsqueda de huevitos, un show de arte con burbujas y más. Los niños serán divididos por edad. Este evento es parte del Festival Charlotte SHOUT. Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora : 10:30 a.m. a 2:30 p.m.

: 10:30 a.m. a 2:30 p.m. Lugar : First Ward Park

: First Ward Park Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202

Charlotte StrEATs Festival El Charlotte StrEATs Festival regresa para celebrar la vibrante escena gastronómica y de bebidas de Charlotte. Contará con actividades especiales donde habrá: vendedores locales, demostraciones culinarias, camiones de comida y más actividades que incentivan la cocina. Fechas y horarios : viernes 3 de abril de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. | sábado 11 de abril de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. | domingo 12 de abril de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

: viernes 3 de abril de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. | sábado 11 de abril de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. | domingo 12 de abril de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : diferentes ubicaciones

: diferentes ubicaciones Costo: varía. Visita el siguiente enlace para comprar su entrada.

Topsy-Turvy Cinderella Disfruta de una divertida y alocada versión de Cenicienta, donde todo está al revés. Los visitantes podrán participar como parte del público, ayudando a Cenicienta a llegar al baile mientras disfrutan de humor, disfraces hilarantes y momentos interactivos. Una experiencia ideal para toda la familia. Fecha : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Hora: 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202

: 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202 Costo: gratis. Ingreso por orden de llegada

SHOUT! Showcase SHOUT! Showcase celebra los sonidos de la Ciudad Reina, presentando a músicos locales y regionales destacados durante el festival. Cada artista aporta un estilo único que refleja la creatividad, diversidad y energía de la escena musical de Charlotte, desde melodías llenas de alma hasta actuaciones llenas de energía. Fecha : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Hora : 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : First Ward Park

: First Ward Park Dirección : 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202

: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202 Costo: gratuito

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