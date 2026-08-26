Durante los próximos días, Charlotte tendrá actividades gratuitas y de bajo costo para la comunidad, con opciones que incluyen orientación sobre inmigración, jornadas de ID comunitario, acceso a información de salud, apoyo para mujeres y eventos culturales y de entretenimiento. También habrá cine al aire libre, festivales y actividades para disfrutar en familia. Llega hasta el final para conocer todos estos eventos y otros de nuestras carteleras comunitarias.
Comunidad
Pastelería ofrece postres a precio voluntario
Dulce Dreams Cafe participará en una jornada internacional de “Pay What You Can”, en la que los clientes podrán elegir sus postres y pagar lo que puedan. La iniciativa busca facilitar el acceso a los alime ntos y eliminar el precio como una barrera. En el caso de Norma Zúñiga (dueña de Dulce Dreams Cafe) estará ofreciendo sus famosas conchas (un pan dulce originario de México).
- Fecha: miércoles 26 de agosto
- Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: La Bodeguita, Camp North End
- Dirección: 1824 Statesville Ave., Suite 204, Charlotte, NC 28206
Jornada de ID Comunitario
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición.
- Fecha: jueves 27 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Observación: Se atenderá por orden de llegada.
Charla sobre inmigración
Project 658, junto con Hope Community Clinic y Vía Legal, estará llevando a cabo una sesión para explicar las actualizaciones en temas migratorios y conocer diferentes opciones legales para inmigrantes. El evento será en español y es gratuito.
- Fecha: jueves 27 de agosto
- Hora: 6:30 p.m. a 8:30 p.m.
- Lugar: Project 658
- Dirección: 3646 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Encuentro virtual para mujeres
La especialista Irania Patterson dirigirá un encuentro virtual para mujeres que atraviesan etapas de transición, retos o nuevas experiencias. Será un espacio de apoyo, escucha, guía y conexión. Este evento es organizado en colaboración con Charlotte Mecklenburg Library.
- Fecha: martes 1.º y 8 de septiembre
- Hora: 1:30 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: virtual
- Inscripción en el siguiente enlace
Salud
Conversación comunitaria sobre salud y acceso a servicios
La Coalición Latinoamericana y The Reimagining America Project organizan una conversación comunitaria para conocer las experiencias, preocupaciones y desafíos de las familias al buscar servicios de salud y mantenerse saludables. Durante el evento se ofrecerá comida y los participantes podrán participar en una rifa de tarjetas de regalo.
- Fecha: jueves 27 de agosto
- Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace
Cafecito y Ritmos Relajantes: música y bienestar para mujeres
Artisen Gelato en Matthews será el escenario de un encuentro comunitario para mujeres que busca promover el bienestar, la conexión y la relajación a través de la música. Habrá una presentación de canciones latinoamericanas, un espacio para conversar y un viaje sonoro con instrumentos relajantes guiado por Ana Lucía Divins.
- Fecha: sábado 29 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Artisen Gelato
- Dirección: 301 W John St., Matthews, NC 28105
Cultura y entretenimiento
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano.
La película de la semana es “The Emperor’s New Groove” (Las locuras del emperador).
- Fecha: jueves 27 de agosto
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Tertulia de las Diásporas
Obra Collective, HabilidadX, Action NC y la Casa de la Cultura invitan a la comunidad a celebrar su Tertulia de las Diásporas: historias a través de la escritura y la fotografía. Todas las expresiones artísticas son bienvenidas para compartir, como poesía, música, historias y más.
- Fecha: viernes 28 de agosto
- Hora: 6:30 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Galería de Obra Collective en el VAPA Center
- Dirección: 700 N. Tryon St. Charlotte, NC 28202
- Costo: Gratis. Inscripción en el siguiente enlace.
Festival K-Pop Stan
El K-Pop Stan Fest celebrará la cultura y música pop coreana con actividades para fans de BTS, Blackpink, Twice y otros grupos. El evento será gratuito y abierto a personas de todas las edades. Durante el festival habrá venta de productos de K-Pop, vendedores, Random Play Dance, presentaciones de baile y canto y comida temática.
- Fecha: sábado 29 de agosto
- Hora: 1:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Seoul Food Meat Co., Urban District Market
- Dirección: 421 E 26th St A, Charlotte, NC 28205
- Costo: Gratis
Celebra la independencia de Uruguay en Charlotte
Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por 12 años consecutivos la Independencia de Ecuador con música, danzas, arte, literatura y cultura tradicional.
- Fecha: domingo 30 de agosto
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217