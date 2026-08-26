Durante los próximos días, Charlotte tendrá actividades gratuitas y de bajo costo para la comunidad, con opciones que incluyen orientación sobre inmigración, jornadas de ID comunitario, acceso a información de salud, apoyo para mujeres y eventos culturales y de entretenimiento. También habrá cine al aire libre, festivales y actividades para disfrutar en familia. Llega hasta el final para conocer todos estos eventos y otros de nuestras carteleras comunitarias.

Comunidad

Pastelería ofrece postres a precio voluntario Dulce Dreams Cafe participará en una jornada internacional de “Pay What You Can”, en la que los clientes podrán elegir sus postres y pagar lo que puedan. La iniciativa busca facilitar el acceso a los alime ntos y eliminar el precio como una barrera. En el caso de Norma Zúñiga (dueña de Dulce Dreams Cafe) estará ofreciendo sus famosas conchas (un pan dulce originario de México). Fecha : miércoles 26 de agosto

: miércoles 26 de agosto Hora : 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : La Bodeguita, Camp North End

: La Bodeguita, Camp North End Dirección: 1824 Statesville Ave., Suite 204, Charlotte, NC 28206

Jornada de ID Comunitario La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición. Fecha : jueves 27 de agosto

: jueves 27 de agosto Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Observación: Se atenderá por orden de llegada.

Charla sobre inmigración Project 658, junto con Hope Community Clinic y Vía Legal, estará llevando a cabo una sesión para explicar las actualizaciones en temas migratorios y conocer diferentes opciones legales para inmigrantes. El evento será en español y es gratuito. Fecha : jueves 27 de agosto

: jueves 27 de agosto Hora : 6:30 p.m. a 8:30 p.m.

: 6:30 p.m. a 8:30 p.m. Lugar : Project 658

: Project 658 Dirección: 3646 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Encuentro virtual para mujeres La especialista Irania Patterson dirigirá un encuentro virtual para mujeres que atraviesan etapas de transición, retos o nuevas experiencias. Será un espacio de apoyo, escucha, guía y conexión. Este evento es organizado en colaboración con Charlotte Mecklenburg Library. Fecha : martes 1.º y 8 de septiembre

: martes 1.º y 8 de septiembre Hora : 1:30 p.m. a 3:00 p.m.

: 1:30 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : virtual

: virtual Inscripción en el siguiente enlace

Salud

Conversación comunitaria sobre salud y acceso a servicios La Coalición Latinoamericana y The Reimagining America Project organizan una conversación comunitaria para conocer las experiencias, preocupaciones y desafíos de las familias al buscar servicios de salud y mantenerse saludables. Durante el evento se ofrecerá comida y los participantes podrán participar en una rifa de tarjetas de regalo. Fecha : jueves 27 de agosto

: jueves 27 de agosto Hora : 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace

Cafecito y Ritmos Relajantes: música y bienestar para mujeres Artisen Gelato en Matthews será el escenario de un encuentro comunitario para mujeres que busca promover el bienestar, la conexión y la relajación a través de la música. Habrá una presentación de canciones latinoamericanas, un espacio para conversar y un viaje sonoro con instrumentos relajantes guiado por Ana Lucía Divins. Fecha : sábado 29 de agosto

: sábado 29 de agosto Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Artisen Gelato

: Artisen Gelato Dirección: 301 W John St., Matthews, NC 28105

Cultura y entretenimiento

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “The Emperor’s New Groove” (Las locuras del emperador). Fecha : jueves 27 de agosto

: jueves 27 de agosto Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Tertulia de las Diásporas Obra Collective, HabilidadX, Action NC y la Casa de la Cultura invitan a la comunidad a celebrar su Tertulia de las Diásporas: historias a través de la escritura y la fotografía. Todas las expresiones artísticas son bienvenidas para compartir, como poesía, música, historias y más. Fecha : viernes 28 de agosto

: viernes 28 de agosto Hora : 6:30 p.m. a 8:00 p.m.

: 6:30 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Galería de Obra Collective en el VAPA Center

: Galería de Obra Collective en el VAPA Center Dirección : 700 N. Tryon St. Charlotte, NC 28202

: 700 N. Tryon St. Charlotte, NC 28202 Costo: Gratis. Inscripción en el siguiente enlace.

Festival K-Pop Stan El K-Pop Stan Fest celebrará la cultura y música pop coreana con actividades para fans de BTS, Blackpink, Twice y otros grupos. El evento será gratuito y abierto a personas de todas las edades. Durante el festival habrá venta de productos de K-Pop, vendedores, Random Play Dance, presentaciones de baile y canto y comida temática. Fecha : sábado 29 de agosto

: sábado 29 de agosto Hora : 1:00 p.m. a 9:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : Seoul Food Meat Co., Urban District Market

: Seoul Food Meat Co., Urban District Market Dirección : 421 E 26th St A, Charlotte, NC 28205

: 421 E 26th St A, Charlotte, NC 28205 Costo: Gratis