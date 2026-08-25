Durante los próximos días habrá varias jornadas de distribución gratuita de alimentos en Charlotte y otras ciudades cercanas. Las familias podrán encontrar frutas, verduras frescas, productos básicos y despensas sin costo en distintos puntos de la zona. Aquí te contamos las fechas, horarios y lugares para acceder a estas ayudas.
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 26 de agosto
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Cokesbury UMC
- Dirección: 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 28 de agosto
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Greater Mt. Sinai Baptist Church
- Dirección: 1243 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 31 de agosto
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Keith YMCA
- Dirección: 8100 Old Mallard Creek Rd, Charlotte, NC 28262
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 2 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Stratford Richardson YMCA
- Dirección: 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
Distribución gratuita de alimentos
Food for Families NC y Luz a las Naciones, junto a The Caraway Foundation, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 26 de agosto
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
- Fecha: miércoles 26 de agosto
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Luz a las Naciones
- Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110
Vegetales y frutas gratis en Kannapolis
Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos.
- Fecha: sábado 29 de agosto
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Second Presbyterian Church
- Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 1.° de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Vlg Dr, Charlotte, NC 28262