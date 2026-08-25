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Durante los próximos días habrá varias jornadas de distribución gratuita de alimentos en Charlotte y otras ciudades cercanas. Las familias podrán encontrar frutas, verduras frescas, productos básicos y despensas sin costo en distintos puntos de la zona. Aquí te contamos las fechas, horarios y lugares para acceder a estas ayudas.

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis

Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.

  • Fecha: miércoles 26 de agosto
  • Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
  • Lugar: Cokesbury UMC
  • Dirección: 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212
  • Regístrese en el siguiente enlace.
  • Fecha: viernes 28 de agosto
  • Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
  • Lugar: Greater Mt. Sinai Baptist Church
  • Dirección: 1243 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
  • Regístrese en el siguiente enlace.
  • Fecha: lunes 31 de agosto
  • Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
  • Lugar: Keith YMCA
  • Dirección: 8100 Old Mallard Creek Rd, Charlotte, NC 28262
  • Regístrese en el siguiente enlace.
  • Fecha: miércoles 2 de septiembre
  • Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
  • Lugar: Stratford Richardson YMCA
  • Dirección: 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208
  • Regístrese en el siguiente enlace.

Distribución gratuita de alimentos 

Food for Families NC y Luz a las Naciones, junto a The Caraway Foundation, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.

  • Fecha: miércoles 26 de agosto
  • Hora: 9:00 a.m. 
  • Lugar: The Caraway Foundation
  • Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
  • Fecha: miércoles 26 de agosto
  • Hora: 5:00 p.m. 
  • Lugar: Luz a las Naciones
  • Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110

Vegetales y frutas gratis en Kannapolis

Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos.

  • Fecha: sábado 29 de agosto
  • Hora: 9:00 a.m. 
  • Lugar: Second Presbyterian Church
  • Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083

Comida gratis

Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. 

  • Fecha: martes 1.° de septiembre
  • Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
  • Lugar: University City Regional Library
  • Dirección: 5528 Waters Edge Vlg Dr, Charlotte, NC 28262

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.