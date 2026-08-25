Durante los próximos días habrá varias jornadas de distribución gratuita de alimentos en Charlotte y otras ciudades cercanas. Las familias podrán encontrar frutas, verduras frescas, productos básicos y despensas sin costo en distintos puntos de la zona. Aquí te contamos las fechas, horarios y lugares para acceder a estas ayudas.

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario. Fecha : miércoles 26 de agosto

: miércoles 26 de agosto Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Cokesbury UMC

: Cokesbury UMC Dirección : 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212

: 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : viernes 28 de agosto

: viernes 28 de agosto Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Greater Mt. Sinai Baptist Church

: Greater Mt. Sinai Baptist Church Dirección : 1243 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 1243 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : lunes 31 de agosto

: lunes 31 de agosto Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Keith YMCA

: Keith YMCA Dirección : 8100 Old Mallard Creek Rd, Charlotte, NC 28262

: 8100 Old Mallard Creek Rd, Charlotte, NC 28262 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : miércoles 2 de septiembre

: miércoles 2 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Stratford Richardson YMCA

: Stratford Richardson YMCA Dirección : 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208

: 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208 Regístrese en el siguiente enlace.

Distribución gratuita de alimentos Food for Families NC y Luz a las Naciones, junto a The Caraway Foundation, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario. Fecha : miércoles 26 de agosto

: miércoles 26 de agosto Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : The Caraway Foundation

: The Caraway Foundation Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170 Fecha : miércoles 26 de agosto

: miércoles 26 de agosto Hora : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Lugar : Luz a las Naciones

: Luz a las Naciones Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110

Vegetales y frutas gratis en Kannapolis Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos. Fecha : sábado 29 de agosto

: sábado 29 de agosto Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : Second Presbyterian Church

: Second Presbyterian Church Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083