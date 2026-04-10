La Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas (OHJTC) invita a periodistas, comunicadores, creadores de contenido, organizaciones y dueños de negocios o emprendedores a un evento para crear redes de apoyo en comunidad y compartir información, recursos y oportunidades.

“Charlotte tiene una constelación de emprendedores, comunicadores, periodistas y organizaciones que constantemente están innovando y generando nuevos proyectos. Creímos oportuno dar un espacio para escuchar de estas iniciativas y, al mismo tiempo, buscamos potenciar estos proyectos mutuamente como comunidad y como profesionales de la comunicación”, dijo Diego Barahona, presidente de OHJTC.

Un evento para visibilizar logros latinos

En el encuentro, que lleva por nombre “Off The Record: tu voz, tu momento”, los asistentes tendrán un minuto para presentarse y compartir su trabajo, proyectos y/o recursos. Las presentaciones serán grabadas y difundidas a través de las redes sociales de la organización. Esto permitirá ampliar el alcance de los logros hechos por latinos en las Carolinas.

El evento será el próximo miércoles 15 de abril de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Será en la reconocida panadería Manolo’s Bakery, ubicada en 4405 Central Ave Suite C, Charlotte, NC 28205.

Es abierto tanto a miembros como a no miembros de la organización, pero es necesario registrarse en el siguiente enlace.

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