La Corte de Inmigración de Carolina del Norte emitió 26,637 órdenes de deportación en un año. Esto equivale a unas 73 órdenes diarias y aproximadamente una cada 20 minutos. En comparación con el año anterior, implicó un aumento del 30 %. Los inmigrantes más afectados de este aumento son de los países: Venezuela, México y Colombia.

Menos audiencias y más órdenes de deportación

Datos del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), de la Universidad de Syracuse, muestran un cambio en el funcionamiento de la corte de inmigración de Carolina del Norte, ubicada en Charlotte. Disminuyó el número de audiencias programadas, pero las órdenes de deportación aumentaron un 30 % en comparación con el año fiscal 2025 (de octubre 2024 a septiembre 2025).

En el año fiscal 2025 se contabilizaron 33,258 audiencias .

. Se emitieron 20,491 órdenes de deportación.

Esto equivale a seis de cada 19 casos.

En el año fiscal 2026 se registraron 30,217 audiencias

26,637 inmigrantes terminaron con una orden de deportación.

Este cambio equivale al 88.15 %, es decir, casi 9 de cada 10 casos.

¿Por qué aumentaron tanto las órdenes de deportación?

Una de las principales causas fue el aumento de las órdenes de deportación en ausencia. En el 2025 el 50 % de los inmigrantes no asistió a su audiencia. Estamos hablando de 16,289 personas que dejaron de asistir.

En 2026, 19,428 inmigrantes no se presentaron a sus audiencias. Las inasistencias alcanzaron cifras récord en junio, julio, agosto y septiembre, meses en los que se registraron los niveles más altos de los últimos 19 años.

Tras entrevistar a varios abogados de inmigración de Charlotte, explicaron que estas ausencias responden a una combinación de varios factores:

El termor a ser detenidos por agentes migratorios, aún cuando aseguran que en más de un años no se han resigtrados detenciones en la corte.

Audiencias adelantadas y notificaciones tardías. “Le está ocurriendo a mucha gente, especialmente a los que tienen las cortes como en el 2028. A esa gente le están la audiencia superrápido. Y creo que mientras más jueces están poniendo, más rápido van a avanzar los casos”, dijo a La Noticia la abogada de inmigración Jennifer Ezeigwe

Cambios de audiencias virtuales a presenciales, lo cual afectó especialmente a quienes viven lejos de Charlotte. “Estamos hablando de una corte para dos estados donde uno puede manejar horas y horas, incluso si todavía está dentro de un estado. No todos los individuos tienen la capacidad de conseguir transporte”, explicó el abogado Andrés López.

Aumento de nuevos nuevos y presión para resolver expedientes.

Durante 2026 se incorporaron tres jueces a la corte: Amy Sigmon Walker, Jennifer S. Wells y Christopher W. Bragg. Los registros del Navegador de Asilo de Mobile Pathways muestran que, en promedio, estos jueces registran una tasa de órdenes de deportación cercana al 93 %. Es decir, que niegan nueve de cada 10 casos.

Siete de cada 10 inmigrantes no tenían abogados. “En Carolina del Norte no hay suficientes abogados de inmigración, tanto en organizaciones sin fines de lucro como en el sector privado. Adicionalmente, la gente no puede pagar a un abogado privado. Los costos son muy caros y las familias no tienen la economía necesaria”, señaló Stefanía Arteaga, co-directora ejecutiva de Carolina Migrant Network.

Se disparan las órdenes de deportación con tres nacionalidades

Los datos de TRAC también muestran cambios en las nacionalidades de las personas afectadas por las órdenes de deportación. En 2026, se registraron órdenes de deportación contra inmigrantes de 109 nacionalidades. Siete de ellas concentraron 78.7 % de las órdenes, es decir, casi ocho de cada 10 casos. Estas fueron:

México: 7,430 órdenes de deportación.

Honduras: 5,692

Venezuela: 2,794

Guatemala: 2,691

Colombia: 1,803.

Nicaragua: 1,407

Brasil: 1,001

El Salvador: 952

México registró el mayor aumento, al pasar de 5,249 órdenes en 2025 a 7,430 en 2026. Son 2,181 casos adicionales. Venezuela tuvo el mayor crecimiento porcentual. Las órdenes pasaron de 1,050 a 2,794, un aumento de 166.1 % de un año a otro. Colombia también duplicó el número de órdenes de deportación. En 2025 fueron 934, este año fueron 1,803.