Aunque han transcurrido tres meses desde el operativo migratorio más grande en Carolina del Norte, conocido como la Operación Charlotte’s Web, que resultó en más de 1,300 detenciones, las familias latinas en Charlotte continúan enfrentando serias dificultades. Según diversas organizaciones locales, el temor a ser detenidos ha impactado en su economía, acceso de servicios médicos, comida, recursos de salud mental y bajas calificaciones, en el caso de los niños.

Atender estos problemas de forma efectiva es imposible para una sola organización local, ya que cada una aborda necesidades específicas. Por eso, antes, durante y después del operativo, nueve organizaciones latinas compartieron voluntarios e información. Pero, para ampliar su impacto, formaron la Alianza de Justicia Latina de Charlotte.

Una iniciativa para proteger a inmigrantes latinos En respuesta a políticas y discursos cada vez más antiinmigrantes y al impacto que tuvieron los operativos migratorios de la Patrulla Fronteriza en noviembre de 2025 en familias latinas, nueve organizaciones lideradas por latinos decidieron unirse para formar una alianza. Esta coalición busca garantizar que inmigrantes tengan acceso a recursos, como conocer sus derechos y promover políticas locales que protejan a inmigrantes. Esta alianza se anunció oficialmente el 19 de febrero durante una rueda de prensa en la Coalición Latinoamericana. Las organizaciones miembro son: Action NC

Carolina Migrant Network

Circle de Luz

Despierta

Hispanic Federation

Latin American Coalition

NC Congress of Latino Organizations

ourBRIDGE for KIDS

Poder Latinx

“A pesar de nuestro crecimiento y nuestras contribuciones, nuestra comunidad continúa enfrentando desafíos serios y persistentes. Muchas familias todavía encuentran barreras para acceder a la salud, a la educación, a la protección legal y a oportunidades económicas… Sabemos que cuando trabajamos de manera aislada nuestro impacto es limitado. Por eso, la creación de esta alianza”, comentó el director de la Coalición Latinoamericana, José Hernández París.

Esta unión tiene como objetivo crear un frente común para compartir recursos, brindar apoyo en momentos de crisis y abogar por los derechos de las familias latinas en la ciudad. Surgió a partir del temor de que las políticas migratorias federales y estatales, como el impulso de la Ley HB-10 y HB-318, afectaran a la comunidad latina en Carolina del Norte.

Alianza aboga para que CMS proteja a estudiantes latinos “Por desgracia, lo que más temíamos sucedió en noviembre y una de las principales cosas que queremos hacer es abogar para que no solo las escuelas, sino también la ciudad y el municipio tomen pasos muy concretos para proteger a nuestras familias en caso de una crisis similar”, dijo Lariza Garzón, directora de Hispanic Federation en Carolina del Norte. Entre estos pasos, promueven que las escuelas del Sistema Escolar de Charlotte Mecklenburg (CMS): Permita la distribución de materiales informativos, como folletos de “Conozca sus derechos”, dentro de sus instalaciones.

dentro de sus instalaciones. Amplíe los servicios de salud mental en español para estudiantes latinos afectados por los operativos.

en español para estudiantes latinos afectados por los operativos. Capacite a su personal sobre cómo apoyar a estudiantes afectados por separación familiar o estrés migratorio.

afectados por separación familiar o estrés migratorio. No castigue a estudiantes por faltar durante operativos migratorios en la ciudad, como los que ocurrieron con la Operación Charlotte’s Web. Que, en cambio, permita en estos casos el aprendizaje virtual.

“La operación fue en noviembre, pero su impacto se sigue sintiendo”

Estas forman parte de su propuesta para atender el desafío de la ausencia escolar por temor a operativos migratorios y las dificultades en la educación, como consecuencia de no ir a clases. Sin embargo, las organizaciones aseguran que las familias latinas, después de tres meses de la llegada de la Patrulla Fronteriza, enfrentan problemas como:

Aislamiento y miedo a ir a trabajar , a hacer compras o ir a la iglesia.

, a hacer compras o ir a la iglesia. Acceso limitado a servicios de salud .

. Impacto emocional y psicológico, debido al temor constante de ser deportados y separados de sus seres queridos.

y psicológico, debido al temor constante de ser deportados y separados de sus seres queridos. Desnutrición en algunos hogares por falta de acceso a alimentos .

. Falta de confianza en las instituciones.

“Son problemas que existían, pero definitivamente se agravaron. Esto magnificó, por ejemplo, el no tener acceso a alimentación apropiada, perder un trabajo a causa del miedo a ir a trabajar; esto limitó o hizo que familias perdieran sus ingresos. La operación fue en noviembre, pero su impacto se sigue sintiendo hoy y va a seguir por meses, ocurra otra operación o no”, añadió Garzón.

Desde el 2025, los recortes federales afectaron la estabilidad de organizaciones que ayudan a inmigrantes en todo el estado. Esta situación, sumada a los efectos de los operativos migratorios, generó un aumento significativo en la carga laboral de quienes trabajan en estas entidades. Ante este panorama, el compartir información, recursos y voluntarios permitiría apoyar mejor a las familias.