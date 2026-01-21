Más de 1,300 inmigrantes fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza desde el inicio de la Operación Charlotte Web el 15 de noviembre, según informaron autoridades federales. A esta cifra se suman, otras 3,300 detenciones por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo con un reciente estudio.

Más de 1,300 detenidos por la Patrulla Fronteriza

Este 20 de enero, durante el aniversario de la segunda toma de gobierno del presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que desde que lanzó la Operación Charlotte's Web el 15 de noviembre de 2025, los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a más de 1,300 inmigrantes indocumentados.

Este es el operativo migratorio más grande registrado en Carolina del Norte y hasta ahora, el DHS solo ha publicado los cargos de 33 de los detenidos, lo que equivale a menos del 3 %. Entre los casos más recientes anunciados por la entidad fueron:

Julio Cesar Xocop-Vicente, guatemalteco, a quien se le acusa de homicidio tras atropellar a una joven de 15 años en Charlotte. Quien, además, tenía antecedentes por conducir bajo efectos de influencia. Armando Hernández Martínez, de México, condenado por homicidio y crueldad hacía un niño. Diego Murillo-Pérez, condenado varias veces por actos lascivos y obscenos con una menor. José Guadalupe López Rodríguez, condenado por intento de delito sexual en primer grado con un menor. Rubén Barra-Martínez, quien tiene una condena por robo de vehículo, robo en general y múltiples reingresos ilegales al país, después de ser deportado. Kadlis Sivananthan, quien fue condenado por múltiples delitos graves de hurto, posesión de narcóticos y fue arrestado por posesión de drogas.

900 detenciones adicionales

Junto con esta información, el DHS criticó la negativa de ciudades como Charlotte cooperar con las autoridades federales. Aseguran que casi 1400 órdenes de detención del ICE en Carolina del Norte no se han cumplido.

El 3 de diciembre, el DHS reportó que durante este operativo en Charlotte hubo 425 arrestos. En conversación con representantes de Carolina Migrant Network, quienes estuvieron monitoreando los avistamientos de los agentes federales en la ciudad, confirmó un número similar de detenciones.

Hasta ahora se desconoce dónde y cuándo surgieron las 900 detenciones restantes anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

3,300 inmigrantes detenidos en nueve meses

Además de esta cifra, según datos del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley, durante los primeros nueve meses del 2025 en Carolina del Norte hubo 3,330 detenidos por oficiales de ICE.

Según el proyecto, los arrestos, en su mayoría, fueron realizados a través de cárceles locales, siguiendo leyes estatales, como la Ley HB-10 y la HB-318, que requieren la cooperación entre los alguaciles locales y el ICE.

Esta cifra duplicaría los detenidos en Carolina del Norte en el 2024 (1,720). Además, el reporte aclara que muchos de estos datos (que en su mayoría son estimados) se obtienen a través de solicitudes y demandas amparadas por la ley de Libertad de Información, pero que no han obtenido una respuesta oficial de las autoridades sobre el total de inmigrantes detenidos.

