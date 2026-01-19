Un inmigrante indocumentado de El Salvador, a quien se le acusa de causar la muerte de dos adolescentes latinos en Charlotte, fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ser juzgado y deportado.

Arístides Eli Orellana-Ramírez, de 22 años, fue detenido por la policía local y luego de un interrogatorio.

Un tiroteo fatal y su trágica secuela

El 20 de diciembre de 2025, alrededor de las 3:30 a.m., Bravlio Galeano Ayala, de 16 años, y Samir Canales Molina, de 18, fueron baleados en el suroeste de Charlotte.

Aunque los detectives encontraron a los dos adolescentes a más de seis millas de distancia, creen que les dispararon durante el mismo incidente. Luego, ambos escaparon para buscar ayuda, pero murieron poco después en hospitales cercanos.

El Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) logró conectar a Orellana-Ramírez, con el tiroteo y fue detenido el jueves 8 de enero.

Al finalizar el interrogatorio, quedó bajo custodia de la Oficina del Alguacil del Condado de Mecklenburg, donde se le imputaron los cargos por homicidio y disparos de una vivienda ocupada. Poco después, ICE presentó una orden de retención en contra de Orellana-Ramírez.

“Las dos víctimas masculinas tenían solo 16 y 18 años, ambos con toda una vida por delante. Sus vidas fueron arrebatadas en instantes por un delincuente extranjero ilegal que nunca debería haber estado en nuestro país en primer lugar”, indicó la subsecretaria Tricia McLaughlin en el comunicado de prensa sobre este hecho.

¿Qué sigue tras la retención?

En Carolina del Norte, la Ley HB-10 y la HB-318 establecen y extienden una colaboración entre autoridades locales (como alguaciles) y agentes de ICE. Con esto, las autoridades migratorias piden que retengan al sospechoso durante 48 horas adicionales por motivos migratorios.

“Para que se dé tiempo a los agentes de ICE de recogerlo y procesarlo. Esto usualmente significa ser trasladado a un centro de detención de inmigración para tener una audiencia en frente de un juez. Allí se podría obtener una fianza o una orden de expulsión… esta es una sentencia legal que obliga a una persona a salir de Estados Unidos”, explicó la abogada de inmigración Yesenia Polanco-Galdámez.

En el comunicado sobre la detención de Orellana-Ramírez, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados pueden recibir apoyo de la Oficina de Participación de Víctimas de Delitos de Inmigración (VOICE), llamando al 855-488-6423 entre las 8:00 a.m. y 8:00 p.m.

Aun cuando retuvieron a Orellana-Ramírez, este caso sigue activo y en curso. Si conoce más información sobre este hecho, llame al 704-432-8477 y pida hablar con un detective de la Unidad de Homicidios. Si quiere que la llamada sea anónima, llame al 704-334-1600 o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers disponible en el siguiente enlace.

