En 2025 se registraron menos delitos violentos, como homicidios, asaltos y violaciones, así como de una disminución en los robos, aseguró el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) presentó el 15 de enero su Informe de Seguridad Anual.

Durante la rueda de prensa que se llevó a cabo en la jefatura de CMPD, ubicada en el centro de Charlotte, la policía subrayó la importancia de que más negocios locales se sumen al programa de cámaras Connect Charlotte, que ha sido clave para reducir la criminalidad en áreas comerciales.

En el 2025 hubo menos delitos en Charlotte

La delincuencia en Charlotte experimentó una disminución del 9 % en 2025. Los delitos violentos, en particular, cayeron un 21 %, con cifras más bajas en comparación con 2024. Esto significa que hubo menos:

Homicidios : en el 2025 se registraron 96, frente a 110 del año anterior. Junto con esto, las víctimas latinas asesinadas se redujo de 22 en el 2024 a 16 en el 2025.

: en el 2025 se registraron 96, frente a 110 del año anterior. Junto con esto, las víctimas latinas asesinadas se redujo de 22 en el 2024 a 16 en el 2025. Agresiones agravadas : hubo 5,533 en el 2025. Casi 1,000 menos que el año anterior.

: hubo 5,533 en el 2025. Casi 1,000 menos que el año anterior. Violaciones: 172 en el 2025, frente a 242 en el 2024.

“Cada homicidio es una tragedia y es algo que tenemos que investigar, pero es importante ver cuando hay una reducción también y reconocerlo de esa forma. Gracias a la dedicación de nuestros oficiales y detectives, el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg tiene el porcentaje de aclaramiento de homicidios más alto del país, por lo menos uno de los más altos, con un 79 % de los homicidios que se resuelven. Y eso es algo que habla muy bien del profesionalismo y del trabajo que hacen nuestros detectives”, indicó el oficial Claudio Jiménez.

Los delitos contra la propiedad también disminuyeron en el 2025. Las cifras de todo el año fueron:

1,050 robos a mano armada (en el 2024, fueron 1,389)

1,644 robos de vivienda (fueron 1,756 el año anterior)

2,346 robos de comercios (en el 2024, fueron 2,546)

10,252 vehículos hurtados y 5,960 robados (en el 2024, las cifras eran 10,341 y 7,442)

Preocupa el aumento de víctimas y agresores menores de edad

Según CMPD, actualmente preocupa el aumento de delitos cometidos por menores de edad. En el 2025, se sospecha que estuvieron involucrados en 4,332 delitos, que incluyen robos, homicidios y agresiones. Señalan que en la medida que más jóvenes cometen crímenes, aumenta el número de víctimas jóvenes.

Mientras en el 2024, el número de menores de edad asesinados fue 11, en el 2025, subió a 15, entre ellos hubo dos bebés. Uno de ellos era un feto de 15 semanas que perdió la vida tras su madre, una mujer latina, ser víctima de violencia y agresión. El otro caso involucró a un bebé de nueve meses, quien falleció a causa de la exposición al fentanilo.

Cámaras para proteger negocios y casas

En el 2025, CMPD reportó un aumento del 5 % en el total de interacciones policiales. Esto permitió aumentar las incautaciones de armas y los arrestos. Destacan que para el 2026, las prioridades serán: Reducir los delitos violentos y los desórdenes.

Mejorar la moral y el bienestar de los empleados, incluida la contratación y la retención.

Mejorar la participación y la colaboración de la comunidad.

Parte de esta participación incluye, incentivar a la comunidad a unirse al programa de registro de cámaras Connect Charlotte. El cual permite recopilar pruebas y una respuesta a incidentes más rápida por medio del equipo del Centro de Delitos en Tiempo Real (RTCC, por sus siglas en inglés).

Anteriormente, este centro se limitaba a cámaras en vía pública, pero como más de 1,700 cámaras en viviendas y comercios se han registrado, esto ha permitido acceder a videos durante llamadas al 911, acelerar la recuperación de evidentemente e identificar a más delincuentes. En el 2025, este equipo:

Asistió en 2,716 investigaciones

964 arrestos

Identificó a 143 sospechosos

Permitió recuperar 415 vehículos

“Connect Charlotte va más allá de resolver crímenes. Tiene un impacto en la calidad de vida y la seguridad general de la comunidad”, dijo el mayor Bret Balamucki durante la rueda de prensa.

Para más información o unirse al programa de registro de cámaras Connect Charlotte, visita el siguiente enlace.

Noticias de Charlotte que podrían interesarte