8 años de cárcel a inmigrante por tráfico de armas y drogas

Un joven inmigrante hondureño fue condenado a más de ocho años de prisión federal por su participación en el tráfico de armas de fuego en Carolina del Norte, incluyendo una pistola convertida en ametralladora y drogas, informaron autoridades federales el 12 de marzo.

La sentencia fue anunciada por la Fiscalía del Distrito Oeste de Carolina del Norte, junto con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina del Alguacil del condado de Union.

Sentencia y posible deportación

El acusado, Michael Naun Antúnez Vásquez, de 22 años, fue condenado a 101 meses de prisión (más de ocho años) seguidos de dos años de libertad supervisada.

Según las autoridades, Vásquez:

Se declaró culpable de tráfico de armas de fuego

Posesión y transferencia de una ametralladora

Posesión de un arma de fuego para facilitar tráfico de drogas

Tras cumplir su condena, será deportado de Estados Unidos y no podrá regresar al país.

Venta de armas a agentes encubiertos

De acuerdo con documentos judiciales, la investigación comenzó en julio de 2024, cuando Vásquez vendió una pistola Romarm/Cugir con cargador de 30 balas a una persona que colaboraba con la ATF.

Durante la investigación, el acusado aseguró que podía vender más armas, dispositivos para convertir pistolas en ametralladoras y drogas.

Días después, Vásquez se reunió con un agente encubierto de la ATF y le vendió dos armas adicionales:

Una pistola Glock modelo 30 calibre .45 con cargador de 25 balas

con cargador de 25 balas Una pistola Glock modelo 19 calibre 9 mm, ensamblada con piezas robadas

Pistola convertida en ametralladora

El 1 de agosto de 2024, el agente encubierto compró otras dos armas al acusado.

Entre ellas se encontraba:

Una Glock modelo 19 modificada para disparar en modo automático , considerada una ametralladora bajo la ley federal

, considerada una ametralladora bajo la ley federal Una Glock modelo 48

Durante ese encuentro, Vásquez también afirmó que podía conseguir libras de metanfetamina para vender.

Arresto durante operativo

Posteriormente, el acusado viajaba a otra reunión con el agente encubierto, pero agentes del alguacil del condado de Union detuvieron el vehículo.

Durante el operativo, las autoridades confiscaron:

Un dispositivo para convertir pistolas en ametralladoras

Una pistola Romarm/Cugir

Varias pistolas adicionales (incluyendo Beretta y Palmetto State Armory )

) Varios cargadores de alta capacidad

Municiones

Aproximadamente 28.7 gramos de metanfetamina

Investigación federal

La ATF y la Oficina del Alguacil del condado de Union, encabezaron la investigación; sin embargo, el caso fue procesado por la Fiscalía Federal en Charlotte.

El acusado permanecerá bajo custodia de los U.S. Marshals hasta ser trasladado a una prisión federal donde cumplirá su condena.

Es la segunda sentencia de un caso similar en menos de una semana, cuando las autoridades incautaron 26 armas, narcóticos y más de 1,500 municiones a José Bogar Licona-Sánchez, pero, en este caso todavía no hay una condena en firme.