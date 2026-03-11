Arrestan a hombre con arsenal de 26 armas y drogas

Un operativo antinarcóticos develó todo un arsenal de armas encontrado en la casa de un joven de 19 años en Carolina del Norte, según informaron las autoridades el 10 de marzo.

Tras una investigación prolongada sobre tráfico de drogas, detectives de la Unidad de Reducción del Crimen del Departamento de Policía de Cornelius, ejecutaron una orden de registro en una vivienda ubicada en 9915 Psalm Street, en Cornelius, Carolina del Norte.

Durante el operativo, las autoridades informaron que encontraron una gran cantidad de narcóticos ilegales, armas de fuego y municiones, además de un arma modificada considerada como arma de destrucción masiva según la legislación estatal.

Sospechoso enfrenta múltiples cargos

El detenido fue identificado como José Bogar Licona-Sánchez, quien enfrenta varios cargos graves relacionados con drogas y armas de fuego.

Entre los cargos presentados se encuentran:

Posesión de un arma de destrucción masiva (delito grave)

Posesión de armas robadas (dos cargos)

Posesión con intención de fabricar, vender o distribuir narcóticos de la Lista I

Posesión con intención de fabricar, vender o distribuir narcóticos de la Lista VI

Posesión de narcóticos de la Lista VI

Posesión de parafernalia de drogas

Posesión con intención de fabricar, vender o distribuir cocaína

Tráfico de metanfetamina

Posesión de LSD

Además, enfrenta un cargo menor por posesión de parafernalia relacionada con marihuana.

Armas y drogas confiscadas

Durante el registro de la vivienda, las autoridades incautaron numerosos artículos relacionados con la investigación.

Entre los objetos confiscados se encuentran:

Dinero en efectivo

$1,797 dólares

Armas y municiones

26 armas de fuego.

2 armas reportadas como robadas.

1 pistola Glock modificada con un dispositivo automático (“switch”).

13 pistolas, incluyendo una con piezas impresas en 3D.

13 rifles, escopetas o pistolas tipo AR.

35 cargadores, incluidos 3 de alta capacidad tipo tambor.

1,577 municiones de distintos calibres.

Drogas

28 gramos de metanfetamina.

6 gramos de cocaína.

2,152 gramos de marihuana (incluyendo flores, 427 vaporizadores, gomitas y chocolates).

756 gramos de hongos psilocibios.

33 dosis de LSD.

Investigación en curso

Las autoridades indicaron que la investigación sigue en curso. El arma modificada encontrada en el operativo —una pistola Glock equipada con un dispositivo automático— está clasificada bajo la ley estatal como arma de destrucción masiva, lo que aumenta la gravedad de los cargos presentados contra el sospechoso.

ElDepartamento de Policía de Cornelius no ha informado si hay más personas involucradas en el caso.