"Más de 70 de los 100 condados de Carolina del Norte amanecieron cubiertos de nieve este 25 de enero durante el paso de la Tormenta Fern, generando más de 700 accidentes, cortes de electricidad, cierre de escuelas, suspensión de vuelos, autopistas cerradas y calles resbalosas. De momento se investigan dos muertes.

El fuerte temporal generó una serie de situaciones alarmantes en las carreteras. Según información compartida por la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte (NCSHP) a medios locales, se reportaron 739 choques. Los datos solo incluyen accidentes hasta el domingo 25 de enero.

Se investigan dos muertes

Las autoridades lamentaron la muerte de Bárbara Hartwell, de 67 años, de Lexington, quien falleció tras ser atropellada el sábado 24 de enero alrededor de las 9:00 p.m. Según la investigación policial, Hartwell caminaba en la acera de South Main Street, cerca de Wilfred Avenue, cuando un vehículo se salió de la carretera y se desvió por un terraplén (cuesta) golpeándola.

El conductor fue identificado como Luis Briceño, de 47 años, quien iba acompañado de dos pasajeros menores de edad. Los jóvenes fueron enviados al hospital con heridas leves. Debido a la tormenta invernal, las grúas no pudieron retirar el coche del lugar. Mientras que el cuerpo de Hartwell fue descubierto en la mañana del 25 de enero. Durante esas horas, las temperaturas que experimentó Lexington fueron entre 17 grados Fahrenheit (-8 grados Celsius) y la máxima fue 25 grados Fahrenheit (-3 grados Celsius).

En Asheville, Rubilio Méndez Reynoso, de 31 años, también fue encontrado sin vida a un lado de la autopista New Leicester Highway. Esto fue alrededor de las 8:00 a.m. del domingo 25 de enero.

Aún se desconoce la causa de la muerte, pero el alguacil de ese condado (Buncombe) informó que se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia. Esto permitiría determinar si el fallecimiento se debió a las condiciones climáticas. Esa mañana, las temperaturas fueron por debajo de los 32 grados Fahrenheit (0 grados Celsius).

Hogares sin electricidad y calles resbaladizas

La empresa Duke Energy reportó que más de 104,000 de sus usuarios sufrieron cortes eléctricos. Sin embargo, para este lunes, ya se había restablecido la electricidad para el 90 % de estos hogares.

En total, el paso de la tormenta dejó cientos de vuelos cancelados en los aeropuertos principales del estado, como Charlotte-Douglas (CLT) y Raleigh-Durham (RDU), lo que afectó a miles de pasajeros

Además, el Departamento de Transporte de Carolina del Norte reportó el cierre parcial de autopistas interestatales, rutas y carreteras, debido a la nieve y hielo. Para este martes 27 de enero, 64 condados reportaron continuar con hielo y nieve en sus carreteras. La entidad alertó sobre cómo el “hielo negro” continúa representando una condición extremadamente peligrosa para los conductores.

“Desafortunadamente, el riesgo de cortes de electricidad y carreteras resbaladizas no ha terminado, especialmente en el oeste de Carolina del Norte”, dijo el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein.

Añadió: “Las temperaturas se mantendrán peligrosamente bajas durante toda la semana, especialmente por la noche, así que por favor, manténganse a salvo”.

"No es momento de bajar la guardia"

El mayor impacto de la tormenta no fue la acumulación de nieve, sino de hielo. En Meclenburg, Asheville y sus alrededores se registró hasta 0.25 pulgadas.

“La gente ha estado atendiendo nuestros llamados para evitar viajar. Pero ahora no es momento de bajar la guardia. Conducir sigue siendo muy peligroso en gran parte de Carolina del Norte. Así que, por favor, manténgase alejado de las carreteras a menos que sea crucial para su viaje”, declaró el Secretario de Transporte del Estado, Daniel Johnson, a través de un comunicado de prensa este 26 de enero.

Aunque la nieve o el hielo aún no se derrite por completo en algunas ciudades, existe la amenaza de otra tormenta invernal este fin de semana en el centro del estado.

LatidoBeat es una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos.

Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte).

