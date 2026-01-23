El abogado de inmigración Spencer Morrow alertó a La Noticia sobre una nueva política interna del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que causó la detención de varios de sus clientes, incluso aquellos con peticiones familiares aprobadas y sin antecedentes penales u órdenes de deportación pendientes.

“A partir de ahora, ICE arrestará a cualquier persona que asista a su cita de revisión que tenga un caso pendiente en la corte de inmigración. Esto significa que, cuando vayas, hay una posibilidad significativa de que no salgas”, afirmó.

Citas con ICE se convierten en un riesgo de detención

Según el abogado, quien forma parte de la firma Butler, Quinn & Hochman, este 22 y 23 de enero acompañó a sus clientes a sus check-Ins (cita de presentación, revisión o chequeo ante un oficial de inmigración) ante un oficial de inmigración en la oficina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ubicada en 6130 Tyvola Centre Dr, Charlotte, NC 28217, cuando estos fueron detenidos.

“Nosotros entramos y esperamos un poco allí, cuando un oficial de ICE salió y dijo: ‘Ok, ahora te vamos a detener. Vienes conmigo’”, recordó el abogado.

“Le preguntamos, ‘¿Qué está pasando? Y nos dijeron que hay una nueva política de ICE y están deteniendo a los no ciudadanos que tienen un caso pendiente en la corte de inmigración”, agregó.

Esta directriz interna podría no ser algo nuevo. La Noticia conversó con una persona, quien relató que su amigo, nicaragüense con una solicitud de asilo pendiente, se presentó hace tres semanas a su cita de Check-in. Según su testimonio, esta persona fue detenida y trasladada a Georgia.

“Él estaba pidiendo asilo. Él fue, ya había ido dos veces a esta audiencia (Check-Ins) y ahora que fue lo dejaron. Él todavía está en Georgia, ya van para cuatro semanas y no le ha salido la deportación. Está esperando ver a un juez”, comentó.

Sin antecedentes y con peticiones aprobadas

Morrow explicó que, a pesar de que sus clientes no tenían antecedentes penales ni órdenes de deportación activas, ambos fueron arrestados.

“Ambos tienen familias, esposa e hijos aquí en Estados Unidos y llevan mucho tiempo aquí. Uno de ellos está casado con una ciudadana, tiene una petición familiar aprobada, una cancelación de deportación y tiene un hijo en el ejército que está solicitando ‘parole’ militar para él. Otro solicitó asilo”, indicó.

Tras este hecho, el abogado solicitó más información sobre estas detenciones. Asegura que hasta ahora “no dan más razones, solo dijeron que esto es para hacer que el proceso en la corte de inmigración, avance más rápido, lo cual, no tiene sentido. Podrían contratar más jueces y tener más audiencias si quieren, pero tener a la persona detenida no cambia nada”.

Tras las detenciones, el abogado confirmó que uno de sus clientes se encuentra en Charlotte, mientras que otro fue trasladado a Georgia. Asegura que aún se encuentra investigando en cuál centro de detención, pero que todos en esta región se encuentran aislados, lo que será una barrera para su defensa.

“Se vuelve mucho más complicado cuando la persona está bajo custodia. Estos centros de detención están lejos, en medio de la nada y la única forma de comunicarse con ellos es por videollamada, pero tengo la intención de presentar mociones de fianzas para ambos”, adelantó.

“No te salva realmente si llevas un abogado a tu cita”

Esta aparente nueva política interna de ICE cambiaría las reglas del juego para muchos inmigrantes que deben presentarse a sus citas en Charlotte, donde, según el abogado, enfrentan largas filas, condiciones precarias como la falta de baños y bajas temperaturas para cumplir con los procedimientos legales.

“Estas citas son una manera de que ICE básicamente te vigile. Se supone que los no ciudadanos deben reportarse en esta oficina de Tyvola. Cuando vamos, vemos al menos unas 100 personas haciendo fila solo para entrar y cumplir con lo que se les indique. Es inhumano y realmente triste… Esto es una especie de pesadilla en este momento. Así que parece que no te salva realmente si llevas un abogado a tu cita. No podemos evitar que los oficiales de ICE detengan a nuestros clientes en este momento”, comentó.

La Noticia contactó a ICE para conocer más sobre esta nueva política interna, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

Recomendaciones antes de ir a su “check in”

Ante este nuevo escenario, el abogado advirtió que no presentarse en estas citas podría incluso traer consecuencias más graves, como ser un impedimento para futuros alivios migratorios o el inicio de un proceso de arresto, detención y futura deportación. Además, recomendó a los inmigrantes que se presenten a sus citas con ICE que se preparen adecuadamente: